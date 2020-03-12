1372 طالباً بـ «القاسمية» يتعلمون عن بُعد

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

بدأت الجامعة القاسمية تطبيق نظام التعلم عن بُعد منذ مطلع الأسبوع الجاري في إطار الخطوات الوقائية والاحترازية لضمان الحفاظ على سلامة الطلبة، وبما يتوافق مع الجهود والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

ويستفيد من النظام الطلبة الدارسون في الجامعة القاسمية، ويبلغ عددهم 1372 طالباً وطالبة من أكثر من 80 دولة حول العالم. والجامعة مزودة بأفضل التقنيات الخاصة بالتعلم الإلكتروني منذ تأسيسها، الأمر الذي سهّل ويسّر تطبيق عملية التعلم عن بُعد خلال الوقت الحالي.

وأكد مدير الجامعة، الدكتور رشاد سالم، حرص الجامعة على تنفيذ تعليمات وزارة التربية والتعليم لكل مؤسسات التعليم العالي بالدولة بشأن تطبيق نظام التعلم عن بُعد، حيث بدأت كليات الجامعة الخمس في تطبيق نظام التعلم الإلكتروني، مشيداً بالتزام الطلبة وتفاعلهم مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

ويعتمد نظام التعلم عن بُعد على تقديم المحاضرات بتقنية الفيديو وبثها متلفزة عن طريق برنامج «كانفاس»، وتقديم محاضرات عن طريق «فيديو كونفرانس».