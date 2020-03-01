«المعرفة» تنفي تعطيل الدراسة في المدارس الخاصة بسبب «كورونا»

المصدر: أمين الجمال - دبي

نفت هيئة المعرفة والتنمية في دبي، ما تداوله البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول تعطيل الدراسة بداية من اليوم.

وأكدت في ردها على «الإمارات اليوم»، أنها وجهت بتعليق الأنشطة والفعاليات والرحلات المدرسية فقط، الداخلية والخارجية، للتقليل من احتمالية انتقال عدوى «كورونا».

ودعت الهيئة، ذوي الطلبة إلى التحقق أولاً من المعلومات عن طريق زيارة حساباتها الرسمية على قنوات التواصل الاجتماعي، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وأوضحت في تعميم، وزعته على المدارس، أخيراً، أن «في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة للتقليل من احتمالية انتقال عدوى فيروس كورونا الجديد، تهيب الهيئة بجميع مؤسسات التعليم الخاص في إمارة دبي من مراكز تعليم مبكر ومدارس وجامعات الالتزام التام من اليوم وحتى إشعار آخر بإيقاف الأنشطة كافة، التي تضم جميع الرحلات الداخلية والخارجية، والمهرجانات والمسابقات والأنشطة داخل المؤسسات التعليمية، خصوصاً تلك التي تتطلب تجمع الطلبة، والفعاليات والأنشطة مع المؤسسات التعليمية أو الجهات الأخرى وفعاليات المعلمين».

وأفادت بأن جميع الرحلات والأنشطة المخطط لها مسبقاً، والتي صدرت بشأنها موافقات من الهيئة، تعتبر لاغية.

جميع الرحلات والأنشطة المخطط لها مسبقاً تعتبر لاغية.