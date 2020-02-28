"المعرفة" تلغي فعاليات "التعليم الخاص" في دبي لمكافحة "كورونا"

المصدر: أمين الجمال - دبي

دعت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، مؤسسات التعليم الخاص كافة في إمارة دبي، إلى ضرورة إيقاف جميع الأنشطة والفعاليات، بداية من اليوم وحتى إشعار آخر، للتقليل من احتمالية انتقال عدوى "كورونا".

وقالت الهيئة في تعميم أصدرته، اليوم: "في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة للتقليل من احتمالية انتقال عدوى فيروس كورونا الجديد، تهيب الهيئة بجميع مؤسسات التعليم الخاص في إمارة دبي من مراكز تعليم مبكر ومدارس وجامعات الالتزام التام من اليوم وحتى إشعار آخر بإيقاف الأنشطة كافة، والتي تضم جميع الرحلات الداخلية والخارجية، ولمهرجانات والمسابقات والأنشطة داخل المؤسسات التعليمية، خصوصا تلك التي تتطلب تجمع الطلبة، والفعاليات والأنشطة مع المؤسسات التعليمية أو الجهات الأخرى وفعاليات المعلمين".

وأفادت بأن جميع الرحلات والأنشطة المخطط لها مسبقاً والتي صدرت بشأنها موافقات من الهيئة، تعتبر لاغية، مشددةً بضرورة التزام جميع المؤسسات بما ورد في التعميم، حفاظا على توفير بيئة تعليمية صحية للجميع.