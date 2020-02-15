طالبة تبتكر آلية لشحن السيارات الكهربائية أثناء تحركها

المصدر: أمين الجمال - دبي

ابتكرت طالبة في الصف الحادي عشر - مسار متقدم، بمدرسة فاطمة الزهراء في الشارقة، طريقة جديدة لشحن السيارات الكهربائية عن طريق المجال المغناطيسي، أثناء سيرها على الطرق، ودون توقف في أماكن مخصصة للشحن.

وقالت الطالبة فاطمة خليل لـ«الإمارات اليوم»: «إن طريقة الشحن المغناطيسي للسيارات الكهربائية تختلف عن الطريقة العادية التي تتطلب توقّف السيارة في أماكن مخصصة للشحن (محطات شحن كهربائية)، إضافة إلى ضرورة استخدام أسلاك مخصصة للشحن (كبلات)، ولكن الشحن المغناطيسي يكون لاسلكياً، ويتم أثناء سير السيارة بأي سرعة تكون عليها».

وشرحت طريقة الشحن بأنها «تتم عبر تثبيت جهاز تحت الأرض يولّد مجالاً مغناطيسياً أثناء سير السيارات عليه، وجهاز آخر أسفل كل سيارة كهربائية يلتقط المجال المغناطيسي ويحوله إلى طاقة كهربائية لشحن السيارة بالطاقة اللازمة لها لمواصلة سيرها».

وأضافت: «أنجزتُ المشروع في أسبوعين بالاشتراك مع الجامعة الأميركية في الشارقة، ودعمتني في إنجاز المشروع أسرتي ومشرفتي في المدرسة»، متابعةً: «أستهدف خلال المرحلة المقبلة أن يُستخدم المشروع على الطرق السريعة والشوارع الرئيسة، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، لأنه يحتاج إلى تعديلات في البنية التحتية للطرق».

ولفتت إلى أنها اشتركت بالمشروع في المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار الذي نظمته وزارة التربية والتعليم، والذي اختتم فعالياته يوم السبت الماضي، ولاقى استحساناً كبيراً.