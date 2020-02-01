3 تخصصات تجذب 80% من طلبة التعليم العالي في دبي

المصدر: إعداد : أمين الجمال

أفاد تقرير صادر عن هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أخيراً، حول حالة التعليم العالي في إمارة دبي، بأن تخصصات إدارة الأعمال والهندسة ونظم المعلومات، تستحوذ على نحو 80% من الطلبة الدارسين بمؤسسات التعليم العالي الخاصة في الإمارة، والبالغ عددهم 29 ألفاً و960 طالباً وطالبة.

وتفصيلاً، أوضح التقرير أن عدد الطلبة في مؤسسات التعليم العالي الخاصة في الإمارة 29 ألفاً و960 طالباً وطالبة، يتوزعون على 17 ألفاً و598 طالباً، و12 ألفاً و362 طالبة، فيما يبلغ عدد خريجي هذه المؤسسات سبعة آلاف و544 طالباً وطالبة، مشيراً إلى أن أعداد الطلبة بحسب الدرجة العلمية، تتوزع على برنامج تأسيسي 994 طالباً وطالبة، ودبلوم عالٍ 531 طالباً وطالبة، والبكالوريوس 17651 طالباً وطالبة، وماجستير 9754 طالباً وطالبة، ودكتوراه 801 طالب، وأخرى 508 طلاب.

ورصد التقرير أبرز 13 تخصصاً دراسياً، يتجه أغلب الطلبة إلى دراستها، وهي الهندسة المعمارية والإنشائية 1193 طالباً، و346 خريجاً، وإدارة الأعمال 15166 طالباً، و4417 خريجاً، والتربية 783 طالباً، و167 خريجاً، والهندسة 4000 طالب، و974 خريجاً، وبرنامج تأسيسي 626 طالباً وطالبة، والطب والعلوم الصحية 196 طالباً، والعلوم الإنسانية 1044 طالباً، و247 خريجاً، ونظم المعلومات 2997 طالباً، و575 خريجاً، والقانون 725 طالباً، و122 خريجاً، والإعلام والتصميم 1997 طالباً، و514 خريجاً، والعلوم الطبيعية والفيزيائية 459 طالباً، و100 خريج، والسياحة والضيافة 598 طالباً، و65 خريجاً، وتخصصات أخرى 166 طالباً، و17 خريجاً.

وذكر أن الطلبة يتوزعون على تخصصات أكاديمية عدة، بواقع 1193 طالباًً وطالبة لتخصص الهندسة المعمارية والإنشائية، وإدارة الأعمال 15 ألف و166 طالباً وطالبة، والتربية 783 طالباً وطالبة، والهندسة 4000 طالب وطالبة، وبرنامج تأسيسي 626 طالباً وطالبة، والطب والعلوم الصحية 196 طالباً وطالبة، والعلوم الإنسانية 1044 طالباً وطالبة، ونظم المعلومات 2997 طالباً وطالبة، والقانون 725 طالباً وطالبة، والإعلام والتصميم 1997 طالباً وطالبة، والعلوم الطبيعية والفيزيائية 459 طالباً وطالبة، والسياحة والضيافة 598 طالباً وطالبة، وتخصصات أخرى 166 طالباً وطالبة.

وقال رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، الدكتور عبدالله الكرم، في تصريحات صحافية: «ينطلق قطاع التعليم الخاص بدبي في عام الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة بمعدلات نمو إيجابية كأحد القطاعات الحيوية في دبي»، مضيفاً: «فخورون بما تحقق من نمو مستمر على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال العقد الماضي، وما يرتبط بها من بنية تحتية متطورة، وقطاعات مستقبلية مبتكرة، ضمن مجتمعات ومناطق عمرانية متنامية، ما يحفّز الفرص المستقبلية للنمو في منظومة التعليم الخاص بدبي».

208 مدارس

أفاد التقرير الصادر عن هيئة المعرفة والتنمية في دبي، أخيراً، بأن عدد المدارس الخاصة في الإمارة يبلغ 208 مدارس، بينها ثلاث مدارس جديدة، بطاقة استيعابية تبلغ 363 ألفاً و643 طالباً وطالبة، ومعدل الاستفادة من الطاقة الاستيعابية يبلغ 81.2%.

وذكر التقرير أن عدد الطلبة في المدارس الخاصة بالإمارة بلغ 295 ألفاً و148 طالباً وطالبة، بنسبة نمو 2.1%، ويبلغ عدد الطلبة الإماراتيين بينهم 34 ألفاً و452 طالباً وطالبة.