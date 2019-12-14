«التربية» تستهدف الطلبة والمعلمين والأفراد بـ «مهارات الحياة»

المصدر: إعداد : أمين الجمال

تطلق إدارة التدريب والتنمية المهنية، في وزارة التربية والتعليم، برنامج «مهارات الحياة 2»، يوم 22 من شهر ديسمبر الجاري، ويستمر حتى 26 من الشهر نفسه، بهدف تزويد المشاركين بمهارات عصرية تطبيقية متنوعة، واستثمار إجازة الفصل الدراسي الأول في تنمية مهارات المشاركين، ويستهدف البرنامج الطلبة والمعلمين والإداريين وأفراد المجتمع.

وحددت الإدارة سبعة برامج تدريبية للمشاركين، هي: القيادة الكشفية والعمل بروح الفريق، والإسعافات الأولية، والمكياج السينمائي، وإيتيكيت المائدة، وفن الطهي، وفن التصوير بالأجهزة المحمولة، والتوصيلات الكهربائية.

وأفادت الوزارة، في استمارة البيانات التي نشرتها على موقع الوزارة الإلكتروني، بأن هذا برنامج «مهارات الحياة 2» ستنفذه في خمسة أماكن على مستوى الدولة، هي مدينة خليفة أ، في أبوظبي، ومركز تدريب المعترض في العين، ومركز تدريب المعلمين في عجمان، ومركز التدريب في خورفكان، ومركز التدريب في رأس الخيمة.

وأضافت أن البرنامج يتضمن مهارات حياتية تطبيقية عملية، لإكساب المنتسبين العديد من المهارات الأساسية التي تعتبر مهارات عالمية منبثقة عن World Skills.

ويهدف البرنامج إلى غرس قيم حياتية مهمة مثل تحمل المسؤولية عبر مهام يومية وأنشطة في بيئة تعليمية صحية، ويعمل البرنامج على تمكين المشاركين من إيجاد حلول جيدة للمشكلات التي قد تواجههم، وكذلك بناء شخصية الفرد وتعزيز الثقة بالنفس، بالإضافة إلى مجموعة من المهارات المختلفة.