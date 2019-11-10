مدارس خاصة في أبوظبي تُعطل الدراسة غداً بسبب سوء الأحوال الجوية

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

قررت مدارس خاصة في أبوظبي تعليق الدراسة، غداً بسبب سوء الأحوال الجوية، فيما قررت مدارس أخرى تطبيق الدوام المرن لضمان سلامة الطلبة، وأبلغ ذوو طلبة الإمارات اليوم، ان المعلمين نصحوهم بعدم إحضار أطفالهم غداً تحسباً لسوء الطقس، بالإضافة إلى توقع ارتفاع نسب الغياب.

وتفصيلاً، أكد ذوو طلبة لـ "الإمارات اليوم"، تلقيهم رسائل نصية من مدارس أبنائهم أبلغتهم بتعطيل الدراسة غداً بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك لضمان سلامة الطلبة، فيما أبلغت مدارس أخرى ذوي الطلبة بتطبيق الدوام المرن في حال تكررت الأمطار غداً.

وأشارت الإدارات المدرسية إلى أن الدوام المرن يسمح بالتأخر عن الدوام لمدة ثلاث ساعات، تحتسب من بدء الدوام الرسمي في الساعة 7:30 حتى 10:30 صباحاً، في أوقات الضباب والأحوال الجوية الصعبة، وذلك وفقاً لتقدير المدير المباشر، والتفهم والتنسيق من قبل الطرفين.

وجدير بالذكر، أن إطار العمل الإداري للنقل المدرسي، ينص على تحديد شخص معين مسؤول عن التواصل والتنسيق في حالات سوء الأحوال الجوية، والتنسيق مع جميع مشغلي حافلات النقل في حالات تعطيل الدوام، إضافة إلى النظر في إمكانية تأخير الدوام في حالات الطقس الصعبة، بالتنسيق مع مشغلي الحافلات، والتواصل مع الطلبة وذويهم، وإبلاغهم عن أي حالة تعطيل أو تأخير للدوام.

ويُلزم إطار العمل الإداري للنقل المدرسي، مشغلي الحافلات المدرسية بمراقبة حالة الطقس من خلال التنسيق مع المركز الوطني للأرصاد الجوية، والتنسيق مع إدارة المدارس في حال تأخير الدوام أو تعطيله أثناء حالات الطقس الصعبة، والتأكد من حصول السائقين والمشرفات على التدريب اللازم للتصرف في مثل هذه الحالات، والتأكد من أن جميع نقاط التحميل والإنزال المعدة مسبقاً ضمن خطط المخاطر خالية من العوائق خلال حالات الطقس الصعبة، بجانب وجود نقاط تحميل وإنزال بديلة، إضافة إلى أن إطار العمل الإداري للنقل المدرسي ينص على ضرورة التزام الطلبة وأولياء الأمور باتباع التعليمات والقرارات التي تصدر عن دائرة التعليم والمعرفة أو المدرسة في حال الظروف الجوية الصعبة.