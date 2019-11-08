«التربية» تؤجل اختبار الـ «إمسات» المقرر غداً إلى 16 الجاري

المصدر: أمين الجمال - دبي

قررت وزارة التربية والتعليم تأجيل اختبارات الإمارات القياسية «إمسات» لطلبة الصف الـ12 المسجلين لأدائه غداً، لأنه يصادف إجازة المولد النبوي الشريف، وجدولتهم لأداء الاختبار يوم 16 من نوفمبر الجاري.

وقالت الوزارة في تغريدة لها، أمس، إنه «نظراً لتزامن إحدى جلسات اختبار إمسات (EmSAT) للصف الثاني عشر، التي توافق التاسع من نوفمبر الجاري (غداً)، الذي تم اعتماده عطلة رسمية من مجلس الوزراء، فقد تقرر إعادة جدولة الطلبة المسجلين في هذه الجلسة لتأدية الاختبار في 16 من الشهر نفسه».

وحددت الوزارة، على موقعها الإلكتروني، 12 موعداً لإجراء الاختبار على مدار العام الدراسي الجاري، بمعدل مرتين في الشهر تقريباً، وسيكون إجراء الاختبار يوم السبت، حسب التاريخ المحدد في جدول اختبار الإمارات القياسي «EmSAT»، الذي نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني. وأظهر الجدول أن فرص الاختبار في شهر نوفمبر الجاري يومي التاسع و23، وفي السابع من ديسمبر المقبل، وفي 25 من يناير المقبل، وفي يومي الثامن و22 من فبراير المقبل، وفي يومي السابع و21 من مارس المقبل، وتنتهي الامتحانات في يومي 11 و18 من أبريل المقبل.

وأوضحت الوزارة أن اختبار الإمارات القياسي «إمسات» (EmSAT)، هو اختبار إلكتروني معياري، لتقييم مدى امتلاك الطلاب للمهارات والمفاهيم في نهاية الحلقة الدراسية الثالثة لمواد دراسية محددة، منوهةً بأن الهدف منه قياس معلومات ومهارات طلاب الصف الـ12، بعد انتهائهم من مرحلة التعليم العام والانتقال إلى مرحلة التعليم العالي، وتعطي هذه الاختبارات أصحاب القرار معلومات تفيد بمرحلة التسجيل في الجامعة.

ويكون الاختبار إلزامياً للطلبة الإماراتيين وغير الإماراتيين في الصف الـ12 (المساران العام والمتقدم)، في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والفيزياء، فيما يكون إلزامياً لطلبة المسار المتقدم فقط في مادة الكيمياء، ويكون تجريبياً في مادتَي الأحياء وعلوم الحاسوب لطلبة المسارين العام والمتقدم.

أما طلبة الصف الـ12 من الإماراتيين في المدارس الخاصة، سواء التي تعتمد منهاج الوزارة أو الدولية، فإنهم يؤدون الاختبار إلزامياً في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والفيزياء.

- تنتهي الامتحانات

في يومي 11 و18

من أبريل المقبل.