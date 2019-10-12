جامعة الإمارات تستعرض ابتكاراتها في الذكاء الاصطناعي

المصدر: إعداد: عمرو بيومي

استعرضت جامعة الإمارات مجموعة من الخدمات الذكية والمشروعات المبتكرة في معرض جيتكس للتقنيات 2019، شملت ابتكارات في مجال تقنية المعلومات، والذكاء الاصطناعي وعلوم الطاقة والروبوتات والعلوم الصحية، منها مشروع أداة تعقب الصحة الذكية، و«بوسيف» وهو روبوت صمم وطور في كلية تقنية المعلومات، وسلسلة هيلاثريك، والذكاء الاصطناعي لتوفير الطاقة، وبناء دماغي اصطناعي في روبوت، وتحليل بيانات ميكرو أري للكشف عن السرطان باستخدام خوارزميات التعلم الآلي.

وأكد مدير جامعة الإمارات، الدكتور محمد البيلي، أن جناح الجامعة شهد إقبالاً ملحوظاً من زائري جيتكس والمهتمين بعالم التقنيات والابتكارات الحديثة والمستجدات على مستوى البحث العلمي، خصوصاً في ما يتعلق بعلوم الروبوتات وتقنيات الفضاء والذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن مشاركة الجامعة المستمرة في معرض جيتكس تأتي في إطار إبراز أهمية مستوى المشروعات الطلابية المعروضة في جناح الجامعة، وأهمية استحداث خدمات جديدة على تطبيق الجامعة للهواتف الذكية، مثل خدمات الطلبة الإلكترونية و«البلوك تشين»، بما يتماشى مع استراتيجية التحوّل الذكي في جميع المجالات وتشجيع الابتكار والتطوير الأمثل للتقنيات الحديثة في مختلف مجالات العمل.

وقال إن مشاركة الجامعة في النسخة الأخيرة من «جيتكس» تُعد فرصة ثرية لعرض إنجازات الجامعة، وتفعيل التعاون والشراكات مع المؤسسات الكبرى في هذا المجال، والذي ينعكس بدوره على ترسيخ مكانة دولة الإمارات في صناعة التكنولوجيا والمعرفة والابتكار، باعتباره منصة عالمية كبرى في عالم تقنية المعلومات.