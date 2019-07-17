أعطال «تمكين» تربك الطلبة الراسبين

المصدر: أمين الجمال - دبي

أبلغ ذوو طلبة «الإمارات اليوم» بأنهم غير قادرين على التعامل مع برنامج «تمكين» الذي قررته وزارة التربية والتعليم، ويستهدف طلبة الصفوف من الرابع إلى الـ11 الراسبين في ثلاث مواد فأقل من المجموعة (A)، مؤكدين أنهم حاولوا تشغيل البرنامج على موقع الوزارة الإلكتروني، أول من أمس، لكنه تعطّل مرة أخرى.

وأفادت الوزارة بأنها بدأت تشغيل البرنامج، أول من أمس، داعية الطلبة الذين يواجهون أي مشكلة في التشغيل إلى التواصل معها، وطلب الدعم عن طريق البريد الإلكتروني sd@moe.gov.ae.

ويمنح البرنامج الطالب الراسب في مادة أو مادتين أو ثلاث مواد، فرصة جديدة لاجتياز هذه المواد، للانتقال إلى الصف الأعلى، من خلال التعلم الذكي عبر بوابة التعلم الذكي، لكنّ ذوي طلاب أكدوا أنه لا يعمل، وأنهم حاولوا التواصل مع مركز الدعم الفني في الوزارة عن طريق الهاتف، إلا أنهم لم يتلقوا رداً على اتصالاتهم، مشيرين إلى أن هذه الأعطال تفوّت على الطلبة فرصة التأهيل والمراجعة، حتى يتمكنوا من اجتياز المواد التي رسبوا فيها، خصوصاً أن المدة المحددة لتأهيلهم 30 ساعة فقط.

وطالبوا الوزارة بأن ترسل للطلبة المستهدفين بالبرنامج رسائل نصية توضح لهم طريقة التعامل معه، وتوفير خط ساخن لتلقي الشكاوى، وتقديم الحلول السريعة لها، مبررين ذلك بأن فترة البرنامج، من منتصف يوليو الجاري حتى نهاية أغسطس المقبل، تعتبر قصيرة، ولابد من استثمارها بشكل مفيد للطلبة، حتى يستطيعوا اجتياز المواد التي رسبوا فيها. وكانت الوزارة أطلقت برنامج «تمكين» لتوفير وسائل التعلم الذاتي للمهارات والمعارف لطلبة المدارس الحكومية والخاصة المطبقة للمنهاج الوزاري، في الصفوف من الرابع إلى الصف الـ11، الذين لم يستطيعوا اجتياز ثلاث مواد أو أقل من مواد المجموعة (A) في امتحانات نهاية العام الدراسي الماضي 2019/‏2018، وليؤهلهم للترفيع إلى الصفوف التالية، موضحة أن البرنامج يوفر دروساً تعليمية ومقاطع فيديو مساندة للطلبة، وأسئلة تقييمية في هذه المواد.

وأفادت الوزارة بأن البرنامج متاح للاستخدام إلكترونياً، اعتباراً من 15 يوليو الجاري إلى نهاية أغسطس المقبل، ويتطلب دخول الطلبة على النظام اجتياز 30 ساعة على الأقل قبل مرحلة التقييم الختامي، كما سيخضع الطلبة الملتحقون بالبرنامج لتقييم ختامي (امتحان إعادة).

وأشارت إلى أن البرنامج يطبق في مدارس الطلبة مع بداية العام الدراسي الجديد، موضحة أن ترفيع الطالب للصف الأعلى يعتمد على نتيجته في هذا الامتحان الختامي.

وتشمل المواد المتوافرة في البرنامج: اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم بفروعها، وتتوافر على موقع الوزارة الكتب الإلكترونية، والدروس المحددة للامتحان، وأسئلة وتدريبات، ومقاطع فيديو تعليمية عن المواد المستهدفة.