طالبة تبتكر كرسياً ذكياً لـ «أصحاب الهمم»

المصدر: إعداد: أمين الجمال

ابتكرت الطالبة شمسة النقبي، من المدرسة الإماراتية، كرسياً ذكياً يخدم أصحاب الهمم والمسنين، عن طريق التنبيه إلى أن من يجلس عليه قد يتعرض لخطر ما أثناء عبور الطريق أو التحرك من مكان إلى آخر، وذلك عن طريق حساسات مثبتة في الكرسي.

وقالت النقبي، لـ«الإمارات اليوم» إنه في حال عدم انتباه الشخص الذي يدفع الكرسي إلى حالة الطريق الذي يمر به، فإن الكرسي ينبهه من خلال الحساسات المثبتة فيه، سواء بالإضاءة أو بإصدار صوت تنبيهي، ومن ثم يتفادى هذا الشخص الخطر الذي قد يتعرض له المريض الذي يجلس على الكرسي. وأوضحت أن الكرسي مزوّد بعدد من الحساسات في الأمام وعلى الجانبين، تستطيع التنبيه على مسافة تزيد على 60 سنتيمتراً من الخطر الذي يتعرض له الكرسي، مشيرة إلى أنه في حالة الخطر الذي قد يؤدي إلى وقوع الشخص من على الكرسي، فإن الكرسي يرسل رسالة نصية إلى هاتف أهل المستخدم ليتم إسعافه بأسرع وقت، عن طريق تطبيق ذكي على الهاتف المحمول ومرتبط بالكرسي. وقالت النقبي إن مكونات الكرسي بسيطة وسهلة الاستخدام، لافتة إلى أنه يحد بشكل كبير من احتمال تعرض المسنين وأصحاب الهمم الذين يستخدمونه للخطر، موضحة أنها استغرقت نحو ستة أشهر في إنجاز المشروع، وبدأت بتطبيقه على كرسي بلاستيكي، كنموذج أولي لمشروع الكرسي الذكي. ولفتت إلى أن الكرسي الذكي يستخدم للعاجزين عن الحركة بشكل يومي، حيث يساعدهم على تفادي الخطر، ويوفّر لهم الأمان والراحة وأيضاً هو كرسي صحي مجهز بجميع احتياجاتهم، مشيرة إلى أنها تتطلع إلى تبني فكرة المشروع من قبل جهة تصنيعية في الدولة لخدمة المجتمع الإماراتي.

وذكرت أنها شاركت بالمشروع في مهرجان العلوم والتكنولوجيا الذي نظمته وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي الجاري، في دبي، وحظي المشروع بإعجاب وإشادة لجنة التحكيم وزوّار المهرجان.