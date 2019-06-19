29 ألف طالب في الصف الـ 12 يؤدون امتحانات نهاية العام اليوم

المصدر: أمين الجمال - دبي

يؤدي 29 ألفاً و89 طالباً وطالبة على مستوى الدولة، في الصف الثاني عشر، في المدارس الحكومية، والخاصة التي تتبع منهاج الوزارة، اليوم، امتحانات نهاية العام الدراسي، بواقع 19 ألفاً و152 طالباً وطالبة في التعليم العام (الحكومي)، و8411 طالباً وطالبة في التعليم الخاص، و1526 طالباً وطالبة في التعليم الفني.

وقالت وزارة التربية والتعليم، في تصريحات للصحافيين، إن الامتحانات تستمر حتى يوم 30 من الشهر الجاري، للصفوف «11-12» عام ومتقدم، و9 و10 مسار النخبة.

فيما تنتهي امتحانات صفوف «9 و10» مسار تخصصي، و«6 و7 و8» عام أو نخبة، والصفوف «1، 2، 3، 4، 5» يوم 26 من الشهر الجاري، فيما يسدل الستار على امتحانات صفوف التاسع عام ومتقدم، و«10» متقدم، يوم 27 من الشهر ذاته.

ولفتت الوزارة إلى أن زمن الإجابة في امتحان كل مادة ساعتان للصفوف من الرابع حتى الثاني عشر، تبدأ من الساعة 9:30 وتستمر حتى 11:30، فيما بلغت مدة الامتحان لطلبة الصفوف من 1-3، ساعة ونصف الساعة، تبدأ من 9:30 حتى 11، ومنعت قراءة الأسئلة للطلبة، أو توجيههم نحو الإجابة في جميع المواد الدراسية.

ويستهلّ طلبة الثاني عشر «عام ومتقدم» اليوم الامتحانات، بمادة التربية الإسلامية، تليها الدراسات الاجتماعية، ويستأنفون بالرياضيات يوم 23، ويلتقون «العربية» 24 من الشهر الجاري، ثم الفيزياء يوم 25، ثم اللغة الإنجليزية يوم 26 منه، تليها «الأحياء أو الكيمياء» يوم 27 لطلبة الثاني عشر «عام»، فيما يؤدي طلبة «المتقدم» الامتحان في مادة الكيمياء، ويختتمون سباق الامتحانات بمادة العلوم الصحية يوم 30 من الشهر الجاري.