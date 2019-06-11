«التربية»: 30 الجاري ختام امتحانات نهاية العام الدراسي

المصدر: أمين الجمال - دبي

أعلنت وزارة التربية والتعليم أمس، جداول امتحانات طلبة المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تدرس المنهاج الوزاري، من الصف الأول إلى الصف الـ12، وسوف تبدأ الامتحانات في 19 من الشهر الجاري، وتنتهي في 30 من الشهر نفسه.

وأكدت الوزارة أن ‏الصفوف من الأول حتى الثالث تقتصر امتحاناتها على مقررات الفصل الدراسي الثالث فقط في جميع المواد، أمّا الصفوف من الرابع حتى 12 فتتضمن امتحاناتها مقررات الفصل الدراسي الثاني والثالث في جميع المواد.

ولفتت الوزارة إلى أن مقرر الامتحان متوافر على موقعها الإلكتروني عبر «روابط مهمة - المناهج والتقييم»، موضحة أن الفترة الكلية لامتحانات الصفوف من الأول إلى الثالث ساعة ونصف الساعة، وللصفوف من الرابع إلى الـ12 ساعتان، مشددة على عدم قراءة الأسئلة للطلبة داخل اللجان، أو توجيههم نحو الإجابة في جميع المواد الدراسية.

وأظهرت جداول الامتحانات أن طلبة الصفوف كافة يبدأون امتحاناتهم في التوقيت نفسه الساعة التاسعة والنصف يوم الأربعاء الموافق 19 من الشهر الجاري، فيما يختتم طلبة الصفوف من الأول إلى التاسع «مسار عام وتخصصي» والصف العاشر «مسار تخصصي» يوم الأربعاء الموافق 26 من الشهر نفسه، ويختتم طلبة الصف التاسع «مسار متقدم» والعاشر «مسار عام ومتقدم» يوم الخميس الموافق 27 من الشهر ذاته، أمّا طلبة الصف العاشر «مسار نخبة»، والـ11 والـ12 «متقدم وعام» يختتمون امتحاناتهم يوم الأحد الموافق 30 من الشهر ذاته.

وأوضحت الجداول أن طلبة الصف الـ12 في المسارين العام والمتقدم يبدأون امتحانات نهاية العام بمادة التربية الإسلامية يوم الأربعاء 19 من شهر يونيو الجاري، وفي اليوم التالي الدراسات الاجتماعية، ثم الرياضيات، ويليه اللغة العربية، ثم امتحان الفيزياء، يليه اللغة الإنجليزية، ثم الأحياء والكيمياء في يوم الخميس 27 من الشهر الجاري «للمسار العام»، والكيمياء «للمسار المتقدم»، ويختتمون بمادة العلوم الصحية يوم الأحد 30 من الشهر نفسه، مشيرة إلى أن زمن الامتحان سيبدأ من التاسعة والنصف صباحاً، وحتى الحادية عشرة والنصف صباحاً في امتحانات المواد كافة.