«كليفلاند أبوظبي» يدرِّب 32 طالباً مواطناً على الرعاية الصحية

المصدر: إعداد: عمرو بيومي

أكمل 32 طالباً متفوقاً من عدد من مدارس أبوظبي تدريبهم في برنامج تدريب طلاب الثانوية، الذي يوفره مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، لتعريف الطلبة إلى واقع العمل في قطاع الرعاية الصحية، وتشجيعهم على الانضمام إليه.

ويهدف برنامج التدريب إلى تشجيع مزيد من الشباب المواطنين على السعي للعمل في قطاع الرعاية الصحية، والإسهام في تطوير الكوادر المواطنة لقيادة هذا القطاع، وضمان استدامته لدعم طموحات الأجيال المقبلة. وتعرف الطلبة خلال التدريب إلى الخيارات المهنية المتاحة لهم في قطاع الرعاية الصحية، حيث رافقوا كوادر المستشفى من أطباء وممرضين وغيرهم وهم يؤدون وظائفهم ومهامهم خلال جولاتهم، وشاهدوا الإجراءات الجراحية، وتعرفوا إلى معاني الرموز الطبية والتقنيات الحديثة المتوافرة في المستشفى، وبرنامج الأبحاث المتطور الذي يهدف إلى البحث في أهم التحديات والمشكلات الصحية التي تواجه السكان في دولة الإمارات. وفي نهاية فترة التدريب، تم تنظيم حفل لتخريج الطلاب المشاركين، بحضور كبار المسؤولين في المستشفى.

وقال رئيس الموارد البشرية في المستشفى، نزار لقمان، إن برنامج التدريب يهدف إلى جذب الطلبة الشباب المتفوقين، وتعريفهم بالتحديات والفرص المتميزة التي يوفرها لهم قطاع الرعاية الصحية.

من جانبه، أفاد الطالب بمدرسة الياسمينة، عبدالرحمن محمد، بأن المشاركة في برنامج التدريب تعد فرصة فريدة للاطلاع على طبيعة العمل في المستشفى، متابعاً «أدهشني مستوى التقنيات المتطورة المتوافرة لرعاية المرضى، فعندما شاهدت استخدام الروبوت في العمليات الجراحية، تبينت بوضوح مدى التطور الذي يشهده الطب كل يوم، وأيقنت أن الطب مجال رائع لكي أعمل فيه، وتشجعت بشكل خاص على العمل في تخصص الجراحة القلبية».

فيما ذكرت طالبة بمدرسة الاتحاد الخاصة، فاطمة الشمري، أنها قررت دراسة الطب والتخصص في الجراحة، حيث وفر لها معايشة تامة للعمل في المجال الطبي، وأتاح لها التعرف إلى الجراحين، وكيفية ممارستهم لعملهم، ما ساعدها على اتخاذ قرارها باختيار هذا التخصص.