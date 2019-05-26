13.1 مليون مستفيد من «مبادرات محمد بن راشد» للرعاية الصحية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أن 13 مليوناً و100 ألف شخص حول العالم استفادوا من مشروعاتها للرعاية الصحية ومكافحة المرض، في عام 2018، فيما بلغ إجمالي حجم الإنفاق، خلال العام، على المبادرات والبرامج والمشروعات الخاصة بهذا المحور، نحو 313 مليون درهم.

ويعد محور الرعاية الصحية ومكافحة المرض، أحد المحاور الخمسة المنضوية تحت إشراف المؤسسة، إلى جانب نشر التعليم والمعرفة، والمساعدات الإنسانية والإغاثية، وابتكار المستقبل والريادة، وتمكين المجتمعات.

وبحسب البيانات الإحصائية للمؤسسة عن عام 2018، بلغ عدد المرضى الذين حصلوا على جرعات دواء ضد التراخوما (الرمد الحبيبي)، 11 مليوناً و700 ألف شخص، فيما تم توفير مليون و400 ألف لقاح لعلاج كزاز الأمهات والمواليد، وبلغ عدد المرضى الذين تم فحصهم في عيادات العيون المتنقلة 12 ألفاً و181 مريضاً، وتم إجراء 32 ألفاً و474 عملية جراحية للذين يعانون مرض التراخوما في إثيوبيا، إضافة إلى 1146 عملية جراحية في هذه العيادات، كما تم توفير 7923 نظارة طبية للمحتاجين.