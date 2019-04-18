6380 حافلة لـ «مواصلات الإمارات» تنقل 256 ألف طالب وطالبة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انطلقت مع بداية الفصل الدراسي الثالث 6380 حافلة مدرسية تابعة لمواصلات الإمارات، لنقل نحو 256 ألفاً من الطلبة الذين يدرسون في المدارس الحكومية والخاصة في مختلف أنحاء الدولة.

وأكد مدير حسابات مكتب كبار المتعاملين بمواصلات الإمارات، جاسم المرزوقي، التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والمناطق التعليمية بشأن عمليات النقل المدرسي طوال العام الداراسي، خصوصاً في الظروف الجوية الطارئة، وغيرها من الأسباب التي قد تؤثر في سلاسة عمليات النقل، باعتبار الوزارة شريكاً استراتيجياً للمؤسسة.

وأوضح أن «مواصلات الإمارات انتهت من عمليات صيانة الحافلات المدرسية، والتحقق من سلامتها فنياً وميكانيكياً، حيث جهزت المؤسسة 6380 حافلة مدرسية لنقل الطلاب والطالبات، ما يقارب 700 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الدولة في الفصل الدراسي الثالث».

وأكد متابعة جميع أنظمة النقل المدرسي وما يرتبط بها من إجراءات ومنهجيات عمل، فضلاً عن تنفيذ خطط التطوير والتحسين والمعالجة بناءً على نتائج التقييم والملاحظات والمقترحات الواردة إلى المؤسسة من عناصر المجتمع المدرسي، وعبر مركز الاتصال، والإدارات المدرسية، وغرفة عمليات النقل المدرس، الأمر الذي يسهم في استمرار تقديم الخدمة وفق أعلى المعايير.