جامعة أبوظبي توثِّق 1000 بحث في «سكوبس»

المصدر: إعداد : عمرو بيومي

أعلنت جامعة أبوظبي نجاحها في توثيق 1000 ورقة بحثية علمية في مؤشر «سكوبس»، الذي يُعد أحد أهم قواعد البيانات المعروفة عالمياً، والمتخصصة في الأبحاث العلمية المرموقة، مشيرة إلى أنها تُعتبر المؤسسة الأكاديمية الخاصة الوحيدة في المنطقة التي تقدم هذا الكم من الأوراق البحثية، ما يضعها على رأس قائمة مؤسسات التعليم العالي الخاصة على مستوى إمارة أبوظبي في تطوير الأبحاث العلمية.

وقال مدير جامعة أبوظبي، البروفيسور وقار أحمد «يعكس هذا الإنجاز التزام أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة بالتميز البحثي، حيث سيسهم ذلك في تعزيز مكانتها على المستويين المحلي والعالمي، كما أنه مؤشر على نمو وازدهار المحفظة البحثية عاماً بعد عام، ويعكس حرص الجامعة على تحقيق التفوق العلمي والمهني لطلبتها وأعضاء هيئتها التدريسية».

وأضاف أن كل الكليات في الجامعة قدمت إسهامات بحثية لتحقيق هذا الإنجاز، وجاءت نصف المنشورات البحثية من كليتي الهندسة وإدارة الأعمال، مشيراً إلى أن الجامعة سجلت 237 منشوراً بحثياً في قاعدة بيانات «سكوبس» عام 2018، ما يمثل ضعف عدد المنشورات التي سجلتها عام 2015.

من جهته، أكد رئيس قسم البحث العلمي في الجامعة، الدكتور أشرف خليل، حرص الجامعة على إنتاج أبحاث علمية لما تمثله من أهمية في تعزيز التجربة العملية والنظرية لكل من الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، إلى جانب إثراء التجربة التعليمية التي تُعد عنصراً أساسياً في مسيرة النجاح والتفوق، مشيراً إلى أن الجامعة تهدف لتكون مسهماً محورياً في المسيرة التنموية التي تشهدها الدولة.