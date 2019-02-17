بدء تسجيل الطلبة في رياض الأطفال والصف الأول بالمدارس الحكومية

المصدر: أمين الجمال - دبي

يبدأ اليوم تسجيل الطلبة في رياض الأطفال والصف الأول في المدارس الحكومية، للعام الدراسي 2020/‏‏2019، وتستمر فترة التسجيل حتى 28 مارس المقبل، حسب ما نشرته وزارة التربية والتعليم على موقعها الإلكتروني.

وأفادت الوزارة في تعميم أصدرته ووزعته على الإدارات المدرسية أخيراً، بأن التسجيل يستهدف صفوف رياض الأطفال أي مرحلتي الروضة الأولى والثانية والصف الأول من مواطني دولة الإمارات، وأبناء المواطنات من حملة جنسية الدولة، ولا يتجاوز التسجيل الفترة المحددة.

وحدّدت الوزارة في تعميمها ثمانية شروط لقبول طلبات الطلبة الجدد المتقدّمين للتسجيل، هي الالتزام بالتسجيل ببطاقة الهوية فقط في أنواع التعليم كافة، وأن يكون التسجيل متاحاً للطلبة ضمن العمر القانوني فقط، ومن تنطبق عليهم الشروط، وعدم قبول الطلبة مستمعين في صفوف الروضة أو المدرسة.

وكذلك عدم السماح للطلبة بالانتظام بالدراسة في بداية العام الدراسي، إلا بعد التأكد من اعتماد ملف الطالب من قبل الوزارة على نظام «المنهل» الإلكتروني، والتأكد من توافر جميع الأوراق الثبوتية الخاصة بالطالب وولي الأمر.

وشدّدت على ضرورة التزام الرياض والمدارس الحكومية بقبول الطلبة المستجدين وفق التوزيع الجغرافي للنطاقات السكنية، والكثافة الصفية المعتمدة من قبل الوزارة المحددة بـ20 طالباً في رياض الأطفال و25 طالباً في الحلقة الأولى، كما حددت وزارة التربية والتعليم رسوم الوجبات الخاصة برياض الأطفال والبالغة 1000 درهم، مع إضافة سند القبض بالنظام الإلكتروني فور تسجيل الطالب، فيما الرسوم الدراسية للصف الأول، فتبلغ 6000 درهم لطلبة جزر القمر، على أن يتم عمل قائمة انتظار بأسماء الطلبة الذين لم يتم تسجيلهم على النظام وفق الطاقة الاستيعابية.

ودعت الوزارة أولياء أمور الطلبة إلى التسجيل من خلال زيارة موقعها، والضغط على «التسجيل في المدرسة الإماراتية»، ومتابعة خطوات التسجيل.