6000 حافلة لنقل 246 ألف طالب وطالبة الأحد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

جهّزت «مواصلات الإمارات» 6000 حافلة مدرسية لنقل نحو 246 ألف طالب وطالبة من 716 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الدولة في الفصل الدراسي الثاني، الذي سيبدأ الأحد المقبل، 13 يناير. وسيعمل على نقل الطلبة 5842 سائقاً، فيما سيشرف عليهم خلال عمليات النقل 7900 مشرف ومشرفة نقل وسلامة.

وضمن استعداداتها للفصل الدراسي الثاني، انتهت «مواصلات الإمارات» من صيانة الحافلات المدرسية، والتحقق من سلامتها فنياً وميكانيكياً، بما في ذلك التشغيل التجريبي والميداني على الحافلة وخطوط السير.

ودعت المؤسسة السائقين ومستخدمي الطريق إلى التوقف التام عند رؤية علامة «قف» على جانب الحافلة المدرسية، لإفساح الطريق للطلبة لعبور الشارع أو الصعود إلى الحافلة بسلامة وأمان.

وأفاد المدير التنفيذي لدائرة النقل المدرسي في «مواصلات الإمارات»، عبدالله سيف الغفلي، بأن المؤسسة تواصل جهودها الرامية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وغاياتها المنشودة لخدمة المجتمع المدرسي، والمضي قدماً في تنفيذ المبادرات والمشروعات، وتطبيق الأنظمة الذكية والبرامج الكفيلة بتوفير نقل مدرسي آمن ومستدام، من خلال الاعتماد على أعلى معايير الإبداع والابتكار والاحترافية للوصول إلى أعلى مستويات السعادة لدى نقل أبنائنا الطلبة عبر أسطول حافلاتنا، وتحقيق رضا وسعادة أولياء أمورهم.

وتستعد المؤسسة لاستقبال ونقل طلبة المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة مع بداية الفصل الدراسي الثاني، عبر توفير السبل كافة التي تضمن لهم نقلاً مدرسياً آمناً ومريحاً على مدار العام الدراسي، يكفل وصولهم إلى مناهل العلم والمعرفة بانتظام ومرونة وسلامة ووفق المواعيد المحددة والمتفق عليها مع الإدارات المدرسية. وأشار الغفلي إلى جهود «مواصلات الإمارات» وسعيها للوفاء بالتزاماتها وتطلعات عملائها وتطوير أنظمتها وإجراءاتها ومنهجيات العمل لديها، وتنفيذ خطط التقييم، والوقوف على ملاحظات واقتراحات العملاء بشكل دائم.

وأكد مساعي المؤسسة لتحقيق سعادة متعامليها من خلال مجموعة من المعايير والأنظمة والشراكات التي تتبعها دائرة النقل المدرسي لتحقيق أعلى مستويات السلامة العامة للطلبة والسائقين والمشرفين.