«التعليم والمعرفة» تختار 37 بحثاً لتمويلها

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي اختيار 37 بحثاً، من أصل 215 مقترحاً بحثياً، لتمويلها ضمن برنامج منح دائرة التعليم والمعرفة للتميز البحثي، في دورته لعام 2018، الذي يهدف إلى تمويل المقترحات البحثية المتميزة، التي تستهدف الأولويات الاستراتيجية لإمارة أبوظبي، مشيرة إلى أن المقترحات البحثية الفائزة تم تقديمها من سبع مؤسسات للتعليم العالي.

واستهدفت المقترحات البحثية المختارة القطاعات ذات الأولوية والأهمية الاستراتيجية لإمارة أبوظبي، حيث كان منها 35 مقترحاً بحثياً في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة، تمحورت حول موضوعات المياه والطاقة والبيئة، والتصنيع والبنية التحتية، وعلوم الطيران والروبوت والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات، والصحة والغذاء والزراعة، في حين تم تقديم منحتين لمقترحين بحثيين حول التربية والتعليم والعلوم الاجتماعية.

وجرى تقييم المشروعات البحثية من قبل مقيّمين دوليين، بناء على مجموعة من المعايير، شملت جودة البحث وأصالته ومدى جدواه وتأثيره، وارتباطه بالقطاعات الاستراتيجية في أبوظبي، إضافة إلى المؤهلات العلمية للمتقدمين، ومدى إسهام المشروع في تنمية الكوادر البشرية. كما تمّ الأخذ بعين الاعتبار عند تقييم المشروعات مدى مشاركة المؤسسة التعليمية الحاضنة للمقترح البحثي المقدّم في التكاليف المادية، ومدى التعاون مع القطاع الصناعي، وكذلك مدى التعاون في ما بين مؤسسات التعليم العالي المختلفة، إضافة إلى مدى ارتباط هذه المقترحات البحثية بالمواد العلمية (STEM).