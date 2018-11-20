3.4 % نسبة ارتفاع أسعار التعليم في أبوظبي خلال العام الجاري

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

قال مركز الإحصاء في أبوظبي إن الرقم القياسي لأسعار التعليم في إمارة أبوظبي ارتفع بنسبة 3.4% خلال العام الجاري مقارنة بعام 2017.

وكشف المركز في التقرير الذي أصدره أمس بعنوان «الرقم القياسي لأسعار التعليم للعام الدراسي 2018/‏‏‏‏‏‏2019»، أن أسعار مجموعة التعليم العالي ارتفعت بنسبة 11%، وارتفعت أسعار مجموعة التعليم ما بعد الثانوي غير العالي بنسبة 5%، في حين ارتفعت أسعار مجموعة التعليم غير المحدد بنسبة 15.3%، وارتفعت أسعار مجموعة التعليم الابتدائي وما قبل الابتدائي بنسبة 1.7%، بينما انخفضت أسعار مجموعة التعليم الثانوي بنسبة 2.6%.

ولفت التقرير إلى أن منطقة العين حققت أعلى نسبة ارتفاع في أسعار التعليم بنسبة 4.3% في عام 2018 مقارنة بعام 2017، تلتها منطقة أبوظبي بنسبة 3.2%، ثم منطقة الظفرة بنسبة 0.9%.

ووفقاً للتقرير ارتفعت أسعار مجموعة التعليم الابتدائي وما قبل الابتدائي بنسبة 1.7% وأسهمت بنسبة 26.8% من مجمل الارتفاع الذي تحقق عام 2018 مقارنة بعام 2017، كما ارتفعت أسعار مجموعة التعليم ما بعد الثانوي غير العالي بنسبة 5% وأسهمت بنسبة 4.8% في الارتفاع.

وأوضح التقرير أن أسعار مجموعة التعليم غير المحدد بمستوى قد ارتفعت بنسبة 15.3%، وأسهمت بنسبة 4.8% من الارتفاع العام الجاري، بينما انخفضت أسعار مجموعة التعليم الثانوي بنسبة 2.6%، ما أدى إلى مساهمة هذه المجموعة في الحد من الارتفاع العام بنسبة 13.1%.

ووفقاً للتقرير بلغ الرقم القياسي لأسعار التعليم العالي العام الجاري 110.8%، بينما بلغ الرقم القياسي لأسعار التعليم ما بعد الثانوي غير العالي 112.5%، في حين بلغ الرقم القياسي لأسعار التعليم الثانوي 107.8%، وبلغ الرقم القياسي لأسعار التعليم غير المحدد بمستوى 107.1%، في حين بلغ بالنسبة للتعليم الابتدائي وما قبل الابتدائي 106.5%.

وأكد المركز أنه يتم حساب الرقم القياسي لأسعار التعليم بناء على أسعار المدارس الحكومية والمدارس الخاصة والتعليم العالي، مشيراً الى انه تم اعداد التقرير بناء على بيانات حصل عليها المركز من دائرة التعليم والمعرفة في إمارة أبوظبي.

أسعار مجموعة التعليم العالي في أبوظبي ارتفعت بنسبة 11%.

أرشيفية