شروط جديدة لمعادلة شهادات المدارس البريطانية والأميركية في الدولة .. تعرف إليها

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أبلغت مدارس خاصة في أبوظبي تطبق المنهاجين البريطاني والأميركي، الطلبة وذويهم، بصدور قرار وزاري جديد خاص بإجراءات معادلة شهادة الثانوية البريطانية والأميركية، لاستكمال الدراسة الجامعية داخل الإمارات، وقامت بتوزيع صورة القرار على الطلبة، حيث تضمنت الإجراءات الجديدة 14 شرطاً لمعادلة شهادة الثانوية الأميركية منهم 8 شروط أساسية و6 شروط فرعية وفق نظام المسار الذي سيتم المعادلة على أساسه "العام والمتقدم والنخبة"، فيما حددت 13 شرطاً لمعادلة الشهادة البريطانية منهم 8 شروط أساسية و5 شروط يتم الاختيار بينهم حسب نوع المسار، مشيرة إلى أن هذا القرار يسري بنهاية العام الدراسي 2021 / 2022، وطالبت المدارس الخاصة بترتيب أوضاعها بما يوافق تاريخ سريان هذا القرار.

وتفصيلاً، تضمنت الإجراءات الجديدة 8 شروط مشتركة لمعادلة الشهادتين الأميركية والبريطانية تضمنت أن يكون النظام التعليمي والمنهاج المطبق معترفاً بهما ومرخصاً لهما في الدولة، وأن تكون الجهة التعليمية المانحة للشهادة معترفاً بها ومرخصاً لها للعمل في الدولة، وأن تكون المدرسة معتمدة من الجهة التعليمية المانحة للشهادة، وأن يتساوى السلّم التعليمي في الدولة المانحة للشهادة مع السلم التعليمي في الإمارات، وأن تؤهل الشهادة حاملها للقبول في جامعات الدولة المانحة للشهادة، وأن يكمل حامل الشهادة المتطلبات الوطنية حسب القوانين والقرارات المنظمة ذات العلاقة، وأن يجتاز اختبارات الإمارات القياسية للقبول الجامعي بنجاح حسب القوانين والقرارات المنظمة ذات العلاقة، بالإضافة إلى اجتياز اختبارات الإمارات القياسية للقبول الجامعي بنجاح حسب القوانين والقرارات المنظمة للعلاقة.

وتضمنت باقي الشروط الخاصة بمعادلة شهادة المدارس البريطانية أن يكمل الطالب الصف الثاني عشر أو ما يعادله، وأن يجتاز الطالب 5 مواد GCSE أو IGCSE بأحد تقديرات النجاح (A*, A, B, C, D) على أن تتضمن مواد الرياضيات (Extended) والفيزياء (Extended) وإحدى مواد العلوم "الكيمياء، أو الأحياء"، واللغة الإنجليزية أو الأدب الإنجليزي، وأن يجتاز الطالب مادتين في المستوى العالي ( GCE Advanced Level ) بتقدير نجاح لا يقل عن D، ولا تحتسب التربية الإسلامية واللغة العربية من ضمنهما، وذلك لمعادلة شهادات المرحلة الثانوية من المدارس الخاصة التي تطبق النظام البريطاني بشهادة المسار العام في الثانوية الإماراتية.

فيما تعادل شهادات النظام البريطاني بالمسار المتقدم بعد اجتياز الطالب 3 مواد في المستوى العالي (GCE Advanced Level ) بأحد تقديرات النجاح المنصوص عليها، على أن تتضمن مواد الرياضيات ومادتين من مواد العلوم "الفيزياء، والكمياء، والأحياء"، وتعادل الشهادة بمسار النخبة بعد أن يجتاز الطالب 4 مواد في المستوى العالي (GCE Advanced Level) بأحد تقديرات النجاح (A*, A, B, C, D) على أن يكون من بينها الرياضيات والفيزياء، ومادة من الكيمياء أو الأحياء، بالإضافة إلى أي مادة أخرى باستثناء التربية الإسلامية واللغة العربية.

من جهة أخرى تضمنت شروط معادلة شهادة الثانوية الأميركية النجاح في الصفوف التاسع، والعاشر، والحادي عشر، والثاني عشر، بإجمالي ساعات لا تقل عن 18 ساعة دراسية معتمدة أو ما يعادلها، ولا تقل النهاية الصغرى للنجاح في كل مادة عن d أو 60%، على ألا تحتسب التربية الإسلامية واللغة العربية من ضمنها، واشترطت الإجراءات لمعادلة شهادات الثانوية الأمريكية بنظام المسار العام اجتياز مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات ومواد العلوم ومن ضمنها الفيزياء، والدراسات الاجتماعية أو العلوم الإنسانية، وذلك بما لا يقل عن أربع ساعات دراسية معتمدة في كل مادة، باستثناء الدراسات الاجتماعية والعلوم الإنسانية ثلاث ساعات فقط.

فيما اشترطت الإجراءات لمعادلة الشهادة بالمسار المتقدم اجتياز الطالب مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات بما لا يقل خلال الصفوف من 9 حتى الـ 12، بمعدل أربع ساعات دراسية معتمدة، ومادة الفيزياء calculus based ومادة الكيمياء أو الأحياء، وأن تكون إحدى مواد العلوم في مستوى ap، إضافة إلى مادة الدراسات الاجتماعية أو العلوم الإنسانية بما لا يقل عن ثلاث ساعات دراسية معتمدة.

فيما تضمنت شروط معادلة الشهادة بمسار النخبة اجتياز مواد للغة الإنجليزية والرياضيات بما لا يقل عن أربع ساعات دراسية معتمدة، على أن تتضمن الرياضيات مادة AP- calculusab AB، وذلك في الصفوف من التاسع حتى الثاني عشر، بالإضافة إلى اجتياز مادة الفيزياء متضمنة Ap Physics C:Electrity and magnetism بجانب Ap physis C:mechanics ، بالإضافة إلى اجتياز مادة الكيمياء أو الأحياء وأن تكون إحدى مواد العلوم في مستوى AP وأي مادة أخرى في مستوى Ap، على ألا تحتسب التربية الإسلامية واللغة العربية من ضمنها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن أحكام هذا القرار تسري على شهادات إتمام المرحلة الثانوية الصادرة من المدارس الخاصة بنهاية العام الدراسي 2021 – 2022، ويستمر تطبيق القرار الوزاري رقم (4443) لسنة 2001 بشأن الدليل التنظيمي لمعادلة شهادات المدارس الخاصة.

وأشارت إلى أنه سيتم تشكيل لجنة معادلة شهادات التعليم العام ليكون من اختصاصها مراجعة نظام معادلة الشهادات في المدارس الخاصة، والنظر في الحالات التي لا يشملها نظام المعادلة، والنظر في حالات التظلم أو عد استيفاء شروط المعادلة