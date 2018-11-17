«التربية» تمنح الطلبة المتغيبـين عن «إمسات» فرصة التسجيل مرة ثانية

المصدر: إعداد : أمين الجمال

حدّدت وزارة التربية والتعليم، حالات السماح للطالب المتغيب عن أحد الاختبارات الوطنية «إمسات» بالتسجيل مرة أخرى لأي اختبار، موضحة أنه في حال تعذر حضور طالب لأي اختبار لسبب ما، فلن يصبح قادراً على التسجيل لأي اختبار لاحق، إلا في الحالات الاستثنائية (مرض، أو طارئ عائلي)، ومن ثم يتوجب على الطالب رفع طلب إعادة اختبار لإدارة الاختبارات الوطنية والدولية التابعة للوزارة، موضحاً سبب غيابه بالتفصيل، وبعد مراجعة طلبه تُبلغه الإدارة بموعد الاختبار المخصص له في حالة اعتماد العذر.

وحول إمكانية إعادة الاختبار مرة ثانية، أوضحت الوزارة أنه ستتوافر الإعادة للراغبين في ذلك ولكن بعملية تسجيل مختلفة، وتسجل العلامة الأعلى للطالب في الاختبارين، مؤكدة أنه لن يتم قبول الطلبة المتأخرين عن دخول قاعات الامتحان بعد مرور 15 دقيقة من بدء الاختبار، ويُسجل غيابهم لهذا الاختبار.

وذكرت الوزارة على موقعها الإلكتروني، ضمن سياسات وقوانين اختبار الإمارات القياسي (EmSAT)، أنه يتوجب على الطالب المواطن التسجيل في نظام الاختبارات الوطنية، بالإضافة إلى التأكد من التسجيل في نظام النابو لضمان حصوله على القبول في الجامعات الحكومية، مشددة على أنه لا يحل التسجيل في اختبار الإمسات محل ذلك، في حين يكتفي الطالب الوافد بالتسجيل في نظام الاختبارات الوطنية (EmSAT).

وأوضحت الوزارة أنه بإمكان الطالب تغيير موعد الاختبار عند الضرورة، مع مراعاة أن التسجيل للاختبار سيغلق قبل الموعد المقرر للاختبار بأسبوعين، عندها لن يتمكن الطالب من تغيير الموعد أو إلغاء التقدم للاختبار، بل يتوجب عليه التقدم للاختبار في الموعد الذي سبق أن سجله.

ولفتت إلى أنه يتوجب على الطلبة إحضار نسخة مطبوعة من تذكرة الاختبار، إضافة إلى الهوية الإماراتية الأصلية (لن يتم قبول النسخ)، مؤكدة أنه لن يسمح للطالب بدخول قاعات الاختبار، ويُسجل غيابهم لهذا الاختبار، في حال لم يحضر الأوراق المطلوبة.

وأشارت إلى أنه في حال ارتكب الطالب جريمة الغشّ أو حاول الغشّ، فلن يتم احتساب درجته في الاختبار، وعليه لن يتمكن من التسجيل أو الحضور في أي اختبارات لاحقة في السنة الأكاديمية الحالية، ومن ثم سيظهر قرار عدم احتساب درجة الاختبار القياسي (EmSAT) لسجل الطالب في (NAPO) بشكل دائم، مشيرة إلى أن نتائج الاختبارات تكون متوافرة على صفحة الطالب بعد ثلاثة أسابيع من تاريخ تقديم الاختبار، وستكون نتيجة الاختبار القياسي (EmSAT) صالحة لمدة 18 شهراً فقط من تاريخ أداء الاختبار.

وشددت الوزارة على ضرورة أن تتولى كل مدرسة ثانوية تسجيل طلبتها في نظام الاختبارات الوطنية (EmSAT).

ولفتت إلى أنه يتوجب على كل طلبة الصف الـ12 غير الإماراتيين الذين يدرسون منهاج وزارة التربية والتعليم في المدارس الحكومية والخاصة التقدم للاختبار القياسي في اللغة الإنجليزية والرياضيات والفيزياء واللغة العربية.

الاختبار التتابعي لـ 4 صفوف

أدخلت الوزارة «الاختبار التتابعي» لطلبة الصفوف الرابع والسادس والثامن والعاشر، موضحة أنه اختبار إلكتروني معياري لتقييم مدى امتلاك الطلبة المهارات والمفاهيم لمواد دراسية محددة في بداية العام الدراسي للصفوف الأربعة، في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، ويستهدف هذا الاختبار تتبع تطور الطلاب خلال مرحلة التعليم العام، كما يقدم هذ الاختبار لأصحاب القرار معلومات عن أداء طلبة الصفوف الأربعة المستهدفة.