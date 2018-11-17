3 طالبات يبتكرن جهازاً لتخفيف آلام الأمراض

المصدر: إعداد : أمين الجمال

ابتكرت ثلاث طالبات بكلية الهندسة في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، جهازاً لتخفيف الآلام الناتجة عن الأمراض المزمنة، وأطلقن عليه اسم «راحة»، وهو مشروع تخرجهن في الجامعة.

وقالت الطالبات مها تميمي، ورند شحادة، وملاك دمدوم، إن «مشروعنا عبارة عن جهاز يتمكن من تخفيف آلام مصابي الأمراض المزمنة الذين تستمر أوجاعهم بين ستة أشهر ومدى الحياة، ويُربط الجهاز حول الجزء العلوي من ساق المريض، وترسل الوحدة الرئيسة نبضات كهربائية إلى الأعصاب الحسية، وتنتقل هذه النبضات إلى مراكز معالجة الألم في الدماغ لخلق استجابة طبيعية على نطاق واسع عن طريق الإفراج عن الهرمونات المسؤولة عن تخفيف الألم».

وذكرت الطالبات أنه يمكن مزامنة الجهاز مع تطبيق في الهاتف الذكي، يستطيع المستخدم من خلاله التحكم بشدة العلاج، لافتات إلى أن الجهاز يحتوي على ميزة إضافية وهي استشعار معدل ضربات القلب، وبذلك يتمكن المستخدم من المحافظة والتحقق من معدل نبضات القلب أيضاً‫.‬

وتابعن: «بنينا الجهاز، بإشراف الأستاذ المساعد بالكلية، المهندس منذر الشهابي، ليكون مدعوماً عن طريق الحركة، بحيث يتم شحنه تلقائياً عن طريق حركة المريض الذي يحمله، وفي حال عدم قدرة المريض على الحركة فإن الجهاز يتحوّل من كونه مدعوماً بالحركة إلى أن يكون مدعوماً من مصدر الطاقة (بطارية)».

وأشارت الطالبات إلى أنهن شاركن بالجهاز في اليوم السنوي للابتكار وريادة الأعمال 2018 في دبي، وفزن بـ«جائزة أفضل نموذج طلابي»، وشاركن في معرض «Idea Competition 2017»، وفزن في مسابقة «الفكرة» وتم اعتماد مشروعهن في مركز الابتكار بجامعة عجمان، كما شاركن بالجهاز في مؤتمر البحث العلمي السنوي العاشر لعام 2018، وفزن بـ«أفضل عرض برق»، إضافة إلى مشاركتهن في معرض «IEEE» في أبريل الماضي بجامعة دبي.