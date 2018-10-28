"التربية" توضح دور المدارس في الظروف الجوية المضطربة

المصدر: أمين الجمال - دبي

أكدت وزارة التربية والتعليم أن سلامة الطلبة أولوية وتنصح أولياء الأمور وطلبتها باتباع معايير اﻷمن والسلامة في مثل هذه اﻷجواء الممطرة وتفوض إدارات المدارس اتخاذ التدابير اللازمة وتمنحها الصلاحيات لصرف الطلبة عند الحاجة لذلك وفقا لمستجدات الطقس وبما يضمن أقصى درجات السلامة للطلبة.

وأفادت الوزارة بأنها تكثف من التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالدولة للتعامل مع الحالات الطارئة الناجمة عن أجواء الطقس المتقلبة والراهنة خاصة في المناطق التي تشهد تساقطا غزيرا للأمطار وارتفاعا في منسوب المياه وذلك لضمان سلامة طلبتنا والهيئات التدريسية.

وقال وزير التربية والتعليم، المهندس حسين الحمادي، إن الأمطار عمت اليوم مناطق عدة بالدولة، وفي هذا الوضع الاستثنائي استدعت الحاجة تعزيز سلامة طلبتنا خاصة في اﻷماكن التي شهدت غزارة بالامطار كل الشكر لسواعد رجال اﻷمن والدفاع المدني والبلدية بالفجيرة وفريق الوزارة الذين كانوا حاضرين لتأمين سلامة خروج طلبة مدرسة رميثة اﻷنصارية.