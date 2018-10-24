«تنفيذي الشارقة» يطّلع على مبادرة للحدّ من نسبة الأمية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

اطلع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في اجتماعه، أمس، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، على مبادرة «العلم نور»، التي يتبناها مجلس الشارقة للتعليم، بهدف الحدّ من نسبة الأمية في المجتمع، ونشر الوعي الثقافي والصحي والاجتماعي، بالإضافة إلى تحفيظ المنتسبين قصار السور من القرآن الكريم.

وأشار رئيس مجلس الشارقة للتعليم الدكتور سعيد مصبح الكعبي، إلى أن المبادرة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشأن معالجة حالات فئات غير المتعلمين من المواطنين من الفئة العمرية 20 فما فوق.

وأوضح أن المجلس فتح فصولاً جديدة في مدينة الشارقة، ومنطقة البطائح للسنة الثانية على التوالي، إلى جانب فتح فصول جديدة أيضاً في كل من مدن الحمرية ومدينة خورفكان ومدينة كلباء، وتجهيز الفصول بجميع المتطلبات الدراسية، وتوفير مواصلات مجانية من مواصلات الإمارات لجميع المراكز.

واستعرض تفاصيل المبادرة التي تشمل عدداً من المشروعات، وهي مراكز زدني علماً، ومراكز تعليم الكبار، والخطة التطويرية المقترحة لتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة.

واطلع المجلس على خطة لجنة احتفالات إمارة الشارقة بـ«اليوم الوطني الـ47»، وقدّم رئيس اللجنة المنظمة لاحتفالات إمارة الشارقة باليوم الوطني الـ47، خالد جاسم المدفع، نبذة عن الفعاليات المختلفة المزمع تنظيمها في الإمارة، مشيراً إلى أن لجنة احتفالات اليوم الوطني في الشارقة منذ تأسيسها في عام 2011 تسعى إلى تنظيم أنشطة متنوعة تعكس مكانة وتاريخ وهوية دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف مدن إمارة الشارقة، وتهدف في استراتيجيتها إلى إشراك الجمهور بمختلف فئاته العمرية في التفاعل مع هذه المناسبة الكبيرة.