4 طالبات يبتكرن جهازاً يعتني بالحيوانات الأليفة

المصدر: إعداد: أمين الجمال

ابتكرت أربع طالبات بكلية الهندسة الإلكترونية، في كلية التقنية العليا بالشارقة، جهازاً ذكياً يعتني بالحيوانات الأليفة في المنزل أو المزرعة، ويزودها بالطعام والماء اللازمين، من دون تدخل بشري، بحيث لا يتم هدر الأغذية والمياه، إضافة إلى عدم ترك الحيوانات الأليفة من دونهما مدة طويلة، ولا يتوقف الجهاز عن العمل خلال توصيله بالكهرباء.

وضم فريق عمل الجهاز، الذي أشرف عليه أستاذ مساعد تكنولوجيا الهندسة والعلوم، الدكتور محمد رحماني، الطالبات: أسماء حسن البلغوني، وآمنة علي المازمي، وحصة يوسف المهيري، ومريم يعقوب السويدي، إذ أنجزنه كمشروع تخرج، وشاركن به في عدد من مسابقات الابتكارات داخل الدولة.

وقالت الطالبات إن الجهاز يتكفل بالاعتناء بالحيوان الأليف من ناحية الطعام والماء بشكل آلي في حال انشغال أو سفر صاحب الحيوان، ويزوده بالطعام عن طريق البيانات التي يتم إدخالها إليه، وتحتوي هذه البيانات التي يتم إدخالها عن طريق صاحب الجهاز على كمية الأكل وأوقاته على مدار اليوم، فيما تعتمد كمية المياه المستخدمة على المستشعرات المزود بها نظام الجهاز، ويقوم الجهاز وفق آلية نظامه بإعادة تعبئة الماء بشكل تلقائي، بحيث يضع كمية الماء المطلوبة للحيوان الأليف، والتخلص مما تبقى منه بعد مرور مدة زمنية مناسبة، ويمكن التحكم بذلك من خلال تطبيق على الهواتف الذكية، يمكّن المالك من مراقبة أنشطة الحيوان عن بعد.

وأفادت الطالبات بأنه رُوعي في الجهاز أن يكون صديقاً للبيئة، إذ يتولى تصريف المياه المراد تغييرها في كل مرة، لري النباتات حسب رغبة المالك، فضلاً عن أنه يمكن الاستفادة من الجهاز مع مختلف أنواع الحيوانات الأليفة، كما يمكن إنتاجه بشكل تجاري للمزارع وحدائق الحيوانات، الأمر الذي يوفر المال والجهد على مربي الحيوانات الأليفة.

ولفتن إلى أنهن شاركن بالمشروع في مسابقة «بالعلوم نفكر 2018»، التي نظمتها مؤسسة الإمارات في إمارة دبي، خلال شهر أبريل الماضي، وحاز المركز الثاني.

وشارك المشروع في مسابقة «بذور المستقبل»، وتم تكريم فريق العمل برحلة علمية إلى الصين، تحت رعاية شركة «هواوي»، بالتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات.