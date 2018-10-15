جامعتان عالميتان في أبوظبي توفران منحاً دراسية للطلبة

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أكدت جامعتا نيويورك أبوظبي، وباريس السوربون أبوظبي، التزامهما باستقطاب وتعليم الطلبة الموهوبين والمتميزين، بغض النظر عن قدرتهم المالية، لافتين إلى الإسهام في تغطية كلفة دراستهم، جزئياً أو كلياً، على أساس الظروف الفردية أو التفوّق العلمي والجدارة الدراسية.

وذكرت جامعة نيويورك أبوظبي، أن حكومة أبوظبي تقدم للطلاب الإماراتيين المتفوّقين المقبولين فيها، منحاً مدفوعة بالكامل، تحت مظلة «برنامج الشيخ محمد بن زايد للمنح الدراسية»، بحيث لا يتوجب على الطلاب المواطنين تقديم أي طلبات للإعانة المالية من الجامعة.

وتوفر الجامعة الدعم للطلاب من الجنسيات كافة، وفقاً للمنح المقدمة، إذ يخصص مكتب الدعم المالي في الجامعة مساعدات مناسبة لتلبية الاحتياجات المالية الشخصية للطلاب المقبولين. كما يضمن الدعم المالي المقدم إمكان استيفاء التكاليف الدراسية للطالب من دون الحاجة إلى تحمّل عائلته أي أعباء مالية أو ديون في سبيل تغطية تكاليف دراسته فيها.

وأشارت الجامعة إلى أن الدعم المالي ينقسم إلى نوعين، يحدد الأول وفقاً للجدارة، ويُمنح للطلاب المتميزين على أساس الجدارة الأكاديمية، (وفقاً لتقدير الدرجات أو درجات الاختبارات). وعادة ما يقتصر هذا النوع من الدعم على نسبة صغيرة من الطلاب المقبولين. أما النوع الثاني فيختص بالدعم وفق الحاجة. وتتيح الجامعة هذا النوع من الدعم للطلاب الذين يحتاجون إلى دعم مالي.

وأكدت جامعة السوربون أنها تغطي الرسوم الدراسية للطلبة المواطنين بناءً على توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتخصيص منحة للطلبة الإماراتيين الدارسين حالياً في جامعة السوربون أبوظبي، لتغطية الرسوم الدراسية في برامج البكالوريوس.

وتشمل المنحة أيضاً الطلبة المواطنين الذين سيلتحقون بالجامعة مستقبلاً، إضافة إلى أن الجامعة تُوفر المنح الدراسية للطلبة الراغبين في الالتحاق ببرامج البكالوريوس والماجستير لتغطية كلفة دراستهم، جزئياً أو كلياً، على أساس الظروف الفردية أو التفوق العلمي والجدارة الدراسية.

ولفتت الجامعة إلى أن المنح تبدأ بحسم 25% من الرسوم الدراسية، وقد يصل إلى 75%، على ضوء التميّز الأكاديمي، وتستمر المنحة بشرط الحفاظ على مستوى أكاديمي جيّد أثناء الدراسة في الجامعة، حيث يحق للجنة المنح بالجامعة أن ترفع نسبة المنحة بعد تحقيق نتائج أكاديمية أفضل، أو أن تخفضها أو حتى تلغيها في حال تراجع أداء المستفيد منها، أو لم يحافظ على المستوى الأكاديمي المطلوب.

الدعم وفق الحاجة

أكدت جامعة نيويورك أبوظبي أن «الدعم المالي وفق الحاجة» - المقدم من الجامعة - يمكن أن يغطي ما يصل إلى 100% من تكاليف الدراسة.

وبإمكان الطلاب الذين تستطيع عائلاتهم تحمّل جزء من الرسوم الدراسية، ولكنها لا تستطيع تغطية المبلغ بالكامل، الحصول على دعم جزئي، وفي حال لم تكن قادرة على الإسهام بأي نسبة من تكاليف الدراسة الجامعية، فيمكن للطالب الحصول على دعم كامل من الجامعة، مشيرة إلى أن مكتب الدعم المالي التابع لها يبني قراراته حول مبالغ المنح الدراسية المقدمة وفقاً للمعلومات المقدمة، من خلال ملف خدمة المنح الدراسية والمساعدات المالية.

المنح تبدأ بحسم 25%

من الرسوم الدراسية،

وقد يصل إلى 75%.