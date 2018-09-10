«التربية»: مهلة التسجيل في اختبارات رخصة المعلم تنتهي 20 الجاري

المصدر: أمين الجمال - دبي

دعت وزارة التربية والتعليم المعلمين في مراحل التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج الوزارة إلى التسجيل في اختبارات الحصول على رخصة المعلم، التي انطلقت إجراءات التسجيل فيها وتستمر حتى 20 من الشهر الجاري، مشيرة إلى أنها بدأت بالفعل في التحضير لإجراء اختبار تخصصي حدد له يوم 29 سبتمبر الجاري. جاء ذلك، في تعميم وزعته الوزارة على إدارات المدارس، بشأن «رخصة المعلم»، التي تعتبر شرطاً لمزاولة المهنة في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة.

وحدّدت الوزارة خطوات التسجيل لاختبارات الرخصة، ورفعت الملاحظات والاستفسارات التي جمعتها إدارات المدارس حول التسجيل وفقاً للاشتراطات التي أقرتها الوزارة مسبقاً، مؤكدة أنه يتعين على جميع المعلمين التقدم إلى تسجيل بياناتهم عبر نظام ترخيص المعلمين (tls.moe.gov.ae).

وأوضحت الوزارة أن التسجيل لرخصة المعلم يستهدف فئات عدة تشمل: «معلم مادة»، و«معلم مهني»، و«معلم حالات خاصة»، و«معلم رياض أطفال»، و«معلم مدارس تعليم كبار»، كما تضمنت قائمة المعلمين المستهدفين من الاختبارات التخصصية كلاً من معلمي المواد الأساسية في الحلقة الثالثة ممن تعذر أداؤهم الاختبار التخصصي الأول بعذر مقبول، ومن المقرر تقسيم المعلمين بحسب المناطق الجغرافية لمدارسهم.

وذكر التعميم أن الفئات المستهدفة بالمدارس الخاصة تضمنت معلمي المواد الأساسية «رياضيات، وفيزياء، وكيمياء، وأحياء، ولغة عربية، ولغة إنجليزية»، ومعلمي المواد الأساسية في الحلقة الثالثة ممن تعذر عليهم أداء الاختبار التخصصي الأول بعذر مقبول، أمّا بالنسبة للمستهدفين بالمدارس الخاصة التي تدرس المنهاج الوزاري، والأميركي، والبريطاني، فشملت معلمي المواد الأساسية «رياضيات، وفيزياء، وكيمياء، وأحياء، ولغة عربية، ولغة إنجليزية».

وأضافت الوزارة أن كل معلم سيتلقى فور إدخال بياناته بريداً إلكترونياً لتفعيل حسابه خلال 24 ساعة، بينما يمكن لمعلمي المدارس الخاصة استخدام الرقم المرجعي المخصص لكل مدرسة.

وأفادت بأن الرقم المرجعي لمعلمي المدارس الخاصة، سيتم منحه لهم من قبل إدارة التراخيص المهنية لكل مدرسة على حدة، لافتة إلى أنه لا يمكن للمعلم التسجيل دون إدراج الرقم المرجعي.

ولفت التعميم إلى أنه تم توفير «دليل المستخدم للمدارس الحكومية»، الذي يمكن للمعلم الاطلاع عليه قبل التسجيل، بواسطة استخدام بريده الخاص بالوزارة.