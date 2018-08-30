«طرق دبي» تستعد للعام الدراسي بتوفير 368 حافلة ذكية لـ 17 مدرسة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدء الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد 2018-2019، من خلال توفير مؤسسة تاكسي دبي أسطول حافلات نقل مدرسي حديثة وذكية ومزودة بأفضل التقنيات، انطلاقاً من مواكبتها لتوجهات حكومة دبي بتقديم خدمة نقل مدرسي متميزة وآمنة، حيث فتحت باب تسجيل الطلاب لخدمة النقل المدرسي بالمدارس المتعاقد معها، وقد بلغ عدد المستفيدين 8873 طالباً وطالبة يمثلون 17 مدرسة، بمعدل 368 حافلة في إمارة دبي.

وأكدت وضع الخطة السنوية الدورية للحملات التفتيشية على الحافلات المدرسية لمشغلي النقل المدرسي، من حيث التزام المدارس والمشغلين باللوائح والقوانين، فضلاً عن رصد حصول سائقي هذه الحافلات والمشرفات على تصاريح مزاولة المهنة، موضحة أن أكثر المخالفات تكراراً التي تم رصدها في السابق هي مخالفة المواصفات الفنية المعتمدة من قِبل هيئة الطرق والمواصلات بالنسبة للمقاعد والشكل الخارجي والداخلي للحافلة المدرسية.

وأوضحت الهيئة أن خدمة النقل المدرسي، التابعة لمؤسسة تاكسي دبي، دشنت 117 حافلة في العام الدراسي 2015-2016 لخدمة ثماني مدارس، وارتفع عدد الحافلات في العام الدراسي 2016-2017 إلى 270 حافلة، تخدم 14 مدرسة، ليرتفع عدد المدارس في العام الدراسي 2017-2018 إلى 17 مدرسة، بعدد 368 حافلة ذكية، مزودة بكادر سائقين ومشرفات مدربين على إجراءات الأمن والسلامة مع الطلاب.

وتتسم الحافلات بوجود كاميرات مراقبة تلفزيونية مربوطة بمركز تحكم في مؤسسة تاكسي دبي يمكن الرجوع إليها وقت الحاجة، حيث ترصد الحركة المتصلة بالطالب من خلال جلوسه على المقعد، وحالة عدم نزوله من الحافلة، إضافة الى التطبيق الذكي DTC School Bus، الذي يتيح بدوره لأولياء الأمور تتبع سير أبنائهم من وإلى المدرسة، وجهاز التتبع من خلال الأقمار الاصطناعية، الذي يتولى إرسال رسائل نصية لأولياء الأمور تُبين وقت دخول أبنائهم الحافلة، ومعرفة موعد وصولهم للمدرسة أو منازلهم بأمان، وتم أيضاً إضافة تقنيات حديثة إلى أسطول الحافلات المدرسية عبارة عن زر مرتبط بإطفاء المحرك موجود في نهاية الحافلة خلف المقاعد، لإلزام السائق بالمرور من أول الحافلة إلى آخرها، ومن خلال ذلك يتم التأكد من خلو الحافلة من الطلاب قبل إطفاء المحرك والأبواب.