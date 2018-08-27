انطلاق الدراسة بمرحلة البكالوريوس في جامعة زايد

المصدر: أبوظبي ودبي - الإمارات اليوم

استقبلت جامعة زايد في فرعيها بأبوظبي ودبي، أمس، 10 آلاف و596 طالباً وطالبة في مرحلة البكالوريوس إيذاناً ببدء الفصل الدراسي الأول في العام الأكاديمي الجديد 2018 –2019 الذي يستمر حتى منتصف ديسمبر المقبل، وبين هؤلاء 2237 من الطلبة الجدد.

ويُتوقع أن يرتفع رقم الطلبة المسجلين نظراً لتزايد أعداد المتقدمين الجدد، مع اكتمال إجراءات سحب وإضافة المساقات الدراسية والاستكمال النهائي لعملية القبول والتسجيل نهاية الأسبوع الجاري.

ويتوزع العدد الإجمالي على 6543 طالباً وطالبة في فرع أبوظبي بينهم 5341 طالبة و1202 طالب، و4053 طالباً وطالبة في فرع دبي، منهم 4011 طالبة و42 طالباً.

وأكد مدير جامعة زايد، الدكتور رياض المهيدب، أن الجامعة حريصة على النهوض بمسؤوليتها في إعداد طلابها وطالباتها لحياة مهنية ناجحة وتخريج كوادر مؤهلة تسهم في تشكيل مستقبل الدولة وتساند تطورها الاقتصادي والاجتماعي.

ونقل المهيدب، للطلبة الجدد تحيات الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، رئيسة جامعة زايد، مشيداً بحرصها على نجاح وتقدم أبنائها وبناتها الطلبة طوال سنوات الدراسة وحتى ما بعد التخرج، وتوجيهاتها الدائمة بتوفير كلِّ السبل والوسائل التي تساعدهم على تحقيق طموحاتهم وتُمكِّن كل واحد منهم من السير بثبات في الدرب التعليمي الذي اختاره، وترتفع بمكانة الجامعة إلى مصاف الجامعات العالمية المرموقة.

وتطرح جامعة زايد لطلبتها هذا العام 23 برنامجاً أكاديمياً تؤهلهم للتخرج بشهادة البكالوريوس والانطلاق إلى سوق العمل والتميز في مجالات عدة مثل الأعمال التجارية، والإعلام، وتكنولوجيا المعلومات، والعلاقات الدولية والعلوم الإنسانية والبيئية، والفنون، والتصميم، وغيرها.

ويتاح للطلبة الجدد الذين يستوفون متطلبات الإعداد الأكاديمي، ويتمتعون بمستويات متقدمة في اللغة الإنجليزية الانخراط في التخصصات مباشرة بواحدة من كليات الجامعة السبع: علوم الاتصال والإعلام، والتربية، والإدارة، والابتكار التقني، والفنون والصناعات الإبداعية، والعلوم الطبيعية والصحية، والعلوم الإنسانية والاجتماعية.