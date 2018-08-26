دعم 10 آلاف طالب وطالبة من الأسر المتعفّفة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وزعت «دبي العطاء»، التي تعد جزءاً من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، 10 آلاف حقيبة ولوازم مدرسية على الطلاب من الأسر المتعفّفة في كل من دبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة، في إطار جهود المؤسسة في مجال المشاركة المجتمعية، التي تضم مبادرة «التطوع في الإمارات». وتم تنظيم دورة العودة إلى المدرسة من مبادرة دبي العطاء «التطوع في الإمارات» في مدرسة الآفاق الإنجليزية، برعاية من «تعاونية الاتحاد»، وبمشاركة نحو 300 متطوع، انضموا إلى فريق دبي العطاء في عملية حزم اللوازم المدرسية للأطفال الملتحقين بفصول رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر.

واشتملت الحقيبة المدرسية على أدوات القرطاسية الأساسية مثل الدفاتر، وكراسات الرسم، وأقلام التلوين، وأقلام الحبر، وأقلام الرصاص، ومبارٍ، ومحايات، وأقلام السبورة البيضاء، ومساطر، وحافظة أقلام رصاص. ويتم توزيع الحزم المدرسية بالشراكة مع مدرسة الخليج النموذجية ومدرسة سمو الشيخ راشد الباكستانية بدبي، ومدرسة الشعاع في الشارقة، وجمعية الإحسان الخيرية، ومدرسة الراشدية الخاصة في عجمان، ومدرسة السلف الصالح الخاصة في رأس الخيمة.