4 طلبة يبتكرون «روبوت» يساعد المكفوفين على التنقل

المصدر: إعداد: أمين الجمال

ابتكر أربعة طلبة في كلية هندسة الكمبيوتر بالجامعة الأميركية في الشارقة جهازاً ذكياً (روبوت) لمساعدة أصحاب الهمم من المكفوفين في الوصول إلى الأماكن التي يريدون الانتقال إليها، من دون الاصطدام بأي عائق في طريقهم.

وقال الطلبة: عمر عمارة، وسماء دويك، وفاطمة توكلي، وأنتوني تراد، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الروبوت هو مشروع تخرجنا في السنة الرابعة بكلية هندسة الكمبيوتر، واستطعنا إنجازه في أربعة أشهر من العمل والتجريب، وتجميع الأجزاء والمواد المطلوبة لتكوين الجهاز، وبلغت كلفة إنشائه نحو 3000 درهم».

وأضافوا أن «فئة أصحاب الهمم فئة مهمة في المجتمع، وتحظى باهتمام بالغ من دولة الإمارات، ولذلك فكرنا في أن نسهم في مساعدتهم وإسعادهم، وتقديم جهاز يسهل حركتهم وانتقالهم من مكان إلى آخر من دون عوائق»، لافتين إلى أنهم شاركوا بالجهاز في مسابقة نظمتها جامعة دبي في شهر أبريل الماضي، وحظوا بتقدير اللجنة المقيّمة.

وأوضح الطلبة أن الجهاز يعمل عن طريق تطبيق بالهاتف المتحرك للشخص من أصحاب الهمم، إذ يمكنه إرسال رسالة صوتية عبر هذا التطبيق إلى الجهاز يحدد فيها وجهته، ثم يتلقى الجهاز هذه الرسالة كإشارات، ليحدد بموجبها الوجهة التي يريدها الشخص على خريطة مزود بها، ثم ينتقل إلى هذا المكان متفادياً الأجسام والحواجز التي تعترض طريقه، من خلال حساسات مزود بها، ويكون الشخص ممسكاً بعصا في نهاية الجهاز ليتبع خط سيره.