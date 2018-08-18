3 طلاب يبتكرون سلة قمامة ذكية لأصحاب الهمم

المصدر: إعداد: أمين الجمال

ابتكر ثلاثة طلاب من مدرسة انترناشيونال كوميونتي في أبوظبي جهازاً عبارة عن سلة قمامة ذكية «زوز غارب» لأصحاب الهمم، الذين لا يستطيعون التحرك، ويعمل الجهاز عن طريق تطبيق على الهاتف المتحرك، إذ يرسل الشخص رسالة إلى السلة ليوجهها إلى المكان الذي يوجد في داخل البيت، حتى يتمكن من إلقاء المخلفات فيها.

وقال الطلاب: يزن حرز الله، وخليل إيلي عيلبوني، راشد سهيل، إن الجهاز يتكون من صندوق بمقاس 30 سم عرضاً، و80 سم طولاً، ويحتوي على جهاز تحكم وأربع عجلات، ومحرك صغير، وشاحن كهربائي لاسلكي، ويمكنه العمل عن بعد عن طريق إرسال رسالة من أي هاتف متحرك بالتحرك في أي مكان، كما يتم فتح غطائه عن طريق حساسات تعمل بمواجهة كف اليد إليها.

وأضافوا أنهم أجروا أربع تجارب على الجهاز قبل الوصول إلى شكله النهائي، الذي استغرق تنفيذه ثلاثة أشهر، لافتين إلى أن كل تجربة كانت تكلفهم نحو 400 درهم.

وذكروا أنهم شاركوا في هذا الجهاز في مسابقة «بالعلوم نفكر 2018»، التي نظمتها مؤسسة الإمارات في شهر أبريل الماضي في دبي، مشيرين إلى أنهم فازوا بجائزة تصويت الجمهور من جميع الفئات المشاركة في المسابقة.

وأكدوا أنهم يعتزمون تطوير الجهاز عن طريق تزويده ببعض الإضافات التي تؤهله للاستخدام في الحدائق العامة والمستشفيات والمكاتب، لافتين إلى أنه يستهدفون من الاختراع تقديم خدمة لفئة أصحاب الهمم، الذين يعدون عنصراً مهماً في المجتمع.