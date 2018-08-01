اعتماد الدفعة الأولى من أسماء الطلبة المقبولين في الجامعات الحكومية وبرنامج البعثات الخارجية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتمد وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، اليوم، أسماء الطلبة المقبولين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والطلبة الحاصلين على بعثات ضمن برنامج البعثات الخارجية للعام الدراسي 2018-2019.

وهنأ الدكتور أحمد بالهول الفلاسي الطلبة الذين استكملوا مرحلة الدراسة الثانوية متمنيا لهم مزيدا من التقدم والنجاح، مؤكدا على اهمية اختيار الطلبة للتخصصات الأكاديمية التي من شأنها تحقيق توجهات وتطلعات الدولة للأعوام المقبلة وحاجتها لكوادر وطنية كفؤة قادرة على مواصلة مسيرة النماء والتطوير التي تشهدها الدولة للوصول بها إلى مصاف الدول الرائدة في مجالات الابتكار وعلوم الفضاء والطب والهندسة وريادة الأعمال.

جدير بالذكر بأن وزارة التربية والتعليم وبالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي الحكومية قامت بتطبيق نظام القبول المبكّر المشروط خلال شهر أبريل 2018 والذي يعتبر أداة تحقّق تنظيماً أكبر لعملية التسجيل وتسهيلاً للإجراءات، كم أنها وسيلة لتوعية الطلبة وإتاحة الفرصة أمامهم للتقديم على أفضل الجامعات داخل وخارج الدولة، هذا بالإضافة إلى أنها تخدم غاية أخرى وهي حثّ الطلبة على استدامة تفوّقهم الدراسي، حيث يتم منحهم القبول من قبل الجامعات بشكل مبكّر خلال عملية التسجيل وذلك بناء على معطيات ونتائج الصف العاشر والحادي عشر بالإضافة إلى الفصل الدراسي الأول والثاني من الصف الثاني عشر ويعتبر هذا القبول مشروطا حتى يحصل الطالب على النتائج النهائية للصف الثاني عشر وبذلك يضمن الطالب مقعده في الجامعة والبرنامج الدراسي الذي يرغب بالالتحاق به".

وقد بلغ عدد الطلبة ممن حصلوا على عرض القبول المبكر المقبولين 12854طالبا" وطالبة للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2018-2019 ، منهم 4315 في جامعة الإمارات العربية المتحدة و 5743 في كليات التقنية العليا و 1735 في جامعة زايد و 430 في المعاهد والكليات التابعة لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني و 316 في جامعة خليفة و 8 في جامعة محمد الخامس أبوظبي.

فيما بلغ عدد الطلبة المبتعثين ضمن برنامج البعثات الخارجية 307 طالبا وطالبة منهم 263 لدراسة البكالوريوس و44 في الدراسات العليا، مع إمكانية زيادة عدد الطلبة المبتعثين نظرا لاستكمال الإجراءات الخاصة لعدد من الطلبة لدى مؤسسات التعليم العالي خارج الدولة خلال الأيام المقبلة.

وأكد الدكتور أحمد بالهول الفلاسي أن وزارة التربية والتعليم تسعى ومن خلال مختلف برامجها إلى تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لجهة تأهيل كوادر بشرية مواطنة قادرة على تحقيق رؤية الدولة وأجندتها في الأعوام المقبلة وصولا لعصر الاقتصاد المبني على المعرفة وما يترتب على ذلك من استحقاقات مرتبطة بتوفير تعليم عالي الجودة يمكن طلبتنا من امتلاك أدوات المستقبل والتأثير في صناعته استنادا لما اكتسبوه من علوم ومهارات مشيرا معاليه إلى أن الوزارة عملت على توفير تخصصات أكاديمية تلبي حاجة سوق العمل وتحاكي أيضا شروط ومتطلبات التنمية المستدامة.

بدوره قال وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي الدكتور محمد إبراهيم المعلا أن وزارة التربية تضطلع بدور حيوي ينطوي على قدر كبير من التحدي يتمثل في إعداد كوادر بشرية مواطنة لشغل وظائف مستقبلية تتطلب مهارات عالية الجودة قادرة على المنافسة والريادة وهو الأمر الذي استدعى مزيدا من الجهود لتطوير منظومتنا التعليمية لتحاكي التوجهات المستقبلية.

وأضاف طلبتنا هم رهاننا وسفراؤنا إلى المستقبل ونسعى إلى دعمهم بكل ما أوتينا لضمان تميزهم وامتلاكهم لأدوات عصرهم ولكي نتمكن من ذلك حرصت وزارة التربية والتعليم على تعزيز التعاون مع مؤسسات التعليم العالي في كلا القطاعين الحكومي والخاص لضمان بناء كفاءات وطنية مؤهلة للمناصب القيادية والرياديّة بما يدعم رؤية دولتنا وتوجهاتها لبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة . كما أن برنامج الابتعاث التي تطبقه الوزارة يعد وسيلة حيوية لتمكين كوادرنا المواطنة من امتلاك علوم ومعارف حيوية باتت تشكل أولوية قصوى لضمان استمرار تقدم دولتنا وتنافسيتها في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي أفردت له وزارة التربية والتعليم اهتماما خاصا متمثلا في بناء شراكات مع جامعات عالمية مرموقة وتركيز الابتعاث في المجالات الحيوية التي تسهم بشكل مباشر في بناء اقتصاد المعرفة.

وفي سياق متصل دعت وزارة التربية والتعليم الطلبة المسجلين في بوابة الطالب الإلكترونية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والبعثات الخارجية على نفقة الوزارة ، استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بهم والولوج إلى صفحتهم الإلكترونية على الرابط أدناه حيث سيتمكن الطالب من التأكد من حالة طلبه :-

http://adm.moe.gov.ae/student2018

ففي حالة الطلبه المقبولين يتعين عليهم تأكيد قبولهم على البوابة ابتداء من تاريخ 2 أغسطس 2018 وزيارة الموقع الإلكتروني للمؤسسات التعليمية لمزيد من المعلومات.

وفي حالة الطلبة الذين لم يتم البت في طلبهم عليهم التواصل مباشرة مع إدارة التسجيل والإرشاد الطلابي بالوزارة لمتابعة طلباتهم علماً بأن في 8 أغسطس 2018 سيتم اعلان قبول الدفعة الثانية من الأسماء والتي تتضمن ممن استكملوا إجراءات القبول وكذلك الطلبة ممن تقدموا بطلبات الالتحاق بعد الموعد النهائي لعرض القبول المبكر المشروط.

وقد قامت إدارة التسجيل والإرشاد الطلابي بإرسال رسائل نصية قصيرة على الهواتف المحمولة الخاصة بالطلبة المقبولين في مؤسسات التعليم العالي والبعثات الخارجية.

وبينت الوزارة أنه فيما يتعلق بالطلبة المقبولين في البعثات الخارجية عليهم التواصل مع إدارة البعثات عبر البريد الالكتروني التالي http://sch.students@moe.gov.ae.