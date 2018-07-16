طلبة يحصلون على "غائب بعذر" في مواد أدوا امتحاناتها في الدور الأول

المصدر: أمين الجمال - دبي:

أفاد طلبة في الصف الثاني عشر، بأنها فوجئوا بعد ظهور نتيجة الدور الثاني أنهم راسبون في مواد بسبب غيابهم بعذر في هذه المواد بامتحانات الدور الأول والتي انتهت يوم 27 يونيو الماضي، مؤكدين أنهم خاضوا امتحانات هذه المواد ولم يتغيبوا عنها.

وقال الطلبة راشد إسماعيل، وفهد يوسف، وعمر خالد لـ"الإمارات اليوم"، إنه بعد ظهور نتيجة الدور الأول لامتحانات نهاية العام الدراسي (2018/2017) كانوا من الطلبة الذين لم يوفقوا في هذه الامتحانات، ورسب كل منهم في مادة، وأدوا امتحانات الدور الثاني في هذه المواد الاسبوع الماضي، وبعد ظهور النتيجة أمس تبينوا أن كل واحد منهم راسب في مادة أخرى بسبب "الغياب بعذر" عن أدائها في الدور الأول على الرغم من أنهم حضروا هذه الامتحانات جميعها.

وأوضح أحدهم أنه تأخر عن امتحان الرياضيات في الدور الأول بنهاية العام الدراسي ومن ثم تم حرمانه واعتباره راسب فيها ، وخضع لإمتحان الاعادة في الدور الثاني وعند مراجعته بالامس لاستلام الشهادة أبلغوه أنه ناجح في مادة الرياضيات ولكن هناك مادة الفيزياء أدرج أمامها " غ . م" أي غياب بعذر وعليه أن يخضع لامتحان إعادة في الدور الثالث.

وذكر طالب آخر أنه عند مراجعته أمس لتسلم شهادته تبين نجاحه في مادة الرياضيات التي تم إبلاغه بها مسبقاً، فيما بقيت هناك مادة اللغة الانجليزية لم يتم إبلاغه برسوبه فيها إلا أمس فقط، كما حدث الأمر نفسه مع زميل له، والذي أدى إمتحان الاعادة بالدور الثاني في مادة الرياضيات ، وما أن ذهب بالامس مع ولي أمره لاستلام الشهادة فوجئ بأن هناك مادة أخرى وهي الفيزياء راسب فيها.

وعزا مصدر بوزارة التربية والتعليم عدم معرفة الطلبة بالمواد التي رسبوا فيها بشكل دقيق إلى خلل فني في نظام "المنهل"، ورصدت "الإمارات اليوم" ان غالبية الشكاوي التي تلقتها كانت من طلبة بمدرسة في دبي شهدت حالات تسرب امتحانات نهاية العام الدراسي.