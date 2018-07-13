استثناء فئتين من شرط التميز للاستمرار في المدارس الحكومية

المصدر: أمين الجمال- دبي

وجهت وزارة التربية والتعليم مؤخراً كافة إدارات مدارسها بقبولفئه ابناء المعلمين غير المواطنين العاملين في المناطق النائيه بمدارسهم مستثنية إياهم من شرط التميز في المواد الثلاث رياضيات لغة عربية انجليزي ؛ وكذلك استثناء وقبول الطلبه من فئه جزر القمر بجميع المدارس وفقا للنطاق السكني ودون النظر لشرط حصول الطالب على معدل (85%) في مواد (اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - الرياضيات) .

وأفاد مصدر مسؤولة بوزارة التربية ، بأن شرط التميز هذا ليس جديداً ؛ حيث انه وارد ومدرج في لائحة تسجيل وقبول الطلبة ؛ مشترطة قبول الطلبة المتميزين من غير المواطنين الذين يعمل أولياء أمورهم في إحدى الجهات الاتحادية والمحلية، في مدارس التعليم العام وفي مختلف المراحل التعليمية شريطة ألا تقل نسبة درجات الطلبة غير المواطنين عن 85 ‎%‎ في مواد اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات مع مراعاة الكثافة الطلابية ؛ وألا تزيد نسبة المقبولين عن 20 % من إجمالي عدد الطلبة في المدرسة ، وأيضاً على مستوى الشعبة ؛ وهناك تعهد من قبل أولياء الامور تم التوقيع عليه عند تسجيل ابنائهم ؛ يفيد بالمحافظة على تميز ابنائهم طوال فترة الدراسة؛ لافتا الى ان ما جاء باللائحة ليس بجديد على الميدان التربوي ؛ بل ومُطبَّق منذ سنوات مضت ربما لم يُفْعّل طوال السنوات الماضية ؛ مؤكداً ان الهدف منه تحفيز الطلبة على التميز ورفع تحصيلهم الدراسي من اجل الاستمرارية في المدارس الحكومية؛ وخلق جواً من التنافس الطيب لصالح مخرجات العملية التعليمية.

وأضاف أن قواعد التحاق الطلبة في المدارس الحكومية هي التسجيل في أقرب مدرسة حسب التوزيع الجغرافي للمناطق السكنية المعتمدة.

وأوضح أن المناطق النائية يراعى فيها قبول الطلبة غير المواطنين المقيمين هناك ؛ في حال إذا ما توفرت مدارس خاصة شريطة إثبات السكن، والعمل في جهة حكومية أو اتحادية مع الاستثناء قدر الإمكان من شرط التميز ؛ وعدم الاضطرار لفتح شعب جديدة بالمدرسة.

واكد أن الطلبة الذين حجزوا مقاعد للدراسة العام المقبل، كانت الموافقة عليها مبدئية ومعلوم هذا الامر للطالب وولي الامر ؛ وتُعتمد نهائياً بعد استكمال جميع شروط القبول من قبل الوزارة بداية العام الدراسي المقبل. وتشمل فئات التسجيل في المدارس الحكومية، المواطنين وأبناء المواطنات من حملة خلاصة القيد، وأبناء مجلس التعاون الخليجي، وحملة جوازات سفر دولة الإمارات، وغير المواطنين من المتميزين.