«دراغون أويل» توقع ميثاق إزالة الكربون من النفط والغاز

وقعت شركة «دراغون أويل»، أمس، اتفاقية «ميثاق إزالة الكربون من النفط والغاز»، خلال مؤتمر «كوب 28»، حيث يمثل توقيع الاتفاقية التزام الشركة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية، من خلال إزالة الكربون من صناعة النفط والغاز.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، علي راشد الجروان، إن «توقيع الاتفاقية يشير إلى أن صناعة النفط وشركتنا بالتحديد تتجه نحو آفاق جديدة للتنمية المستدامة»، مضيفاً: «تمثل هذه الخطوة شهادة واضحة على أن شركة (دراغون أويل) تدرك أهمية زيادة الإجراءات لدعم تحرك العالم نحو مستقبل خال من انبعاثات الغازات الدفيئة».

وتابع الجروان: «شركتنا من أولى الشركات في العالم التي انتهجت سياسة وقف حرق الغاز في حقولها، حيث نجحت في وقف الحرق نهائياً في مصر وفي العراق خلال عام 2025، أما في تركمانستان فستتوقف (دراغون أويل) عن حرق الغاز نهائياً بحلول عام 2027».

وأكد أنه «لدعم تحقيق هذا الهدف، ستستمر جهود الشركة موجهة نحو العمل للمساعدة في تسريع تحول الطاقة، وستستثمر في أنظمة الطاقة في المستقبل والتقنيات الأخرى، بما في ذلك تقنيات الانبعاثات السلبية، للإسهام في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».

ولفت الجروان إلى أن الاتفاقية تتماشى مع محاور المبادرات الخمس، التي أطلقتها الشركة خلال فعاليات «كوب 28»، التي ترتكز على تقليل الانبعاثات، واستخدام الطاقة الشمسية في حقول الإنتاج، وحماية البيئة البحرية، والحفاظ على الشعاب المرجانية، وصيانة المنصّات البحرية وغيرها.

وقال إن «الشركة تعمل على بدائل نظيفة، من خلال الابتكار، مثل الهيدروجين الأزرق والطاقة الشمسية، ووقف حرق الغاز، وغيرها من البدائل التي تدعم هدف إزالة الكربون من الصناعة النفطية».