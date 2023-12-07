«دراجة كهربائية» و«خوذة ذكية».. ابتكارات مستدامة لشرطة أبوظبي

أتاحت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، في جناحها «شرطة مستدامة»، المقام ضمن فعاليات مؤتمر «كوب 28»، عدداً من الممارسات الجديدة والمبتكرة التي تواكب التوجهات الحكومية والمستقبلية، إذ تشارك شرطة أبوظبي بمبادرات أمنية مستدامة، وتعرض الخدمات الذكية والتي أسهمت في تقليل رحلة المتعامل لإنجاز المعاملات عبر تضمين جميع الخدمات في التطبيقات الذكية، ما أدى إلى تخفيف البصمة الكربونية.

كما تعرض شرطة أبوظبي، دراجة الشرطة الذكية، وهي أول جيل من الآليات الجديدة التي تعزز أهداف شرطة أبوظبي في الاستدامة، من حيث اعتمادها على الكهرباء في أداء العمليات الشرطية، كما أنها مزودة بجميع الأنظمة التي تدعم العمليات الشرطية، فضلاً عن الخوذة الذكية، التي تمتاز بإمكانية قياس درجة حرارة عدد كبير من الأشخاص في فترة زمنية وجيزة.

وقال مدير فرع رقباء السير بشرطة أبوظبي، الرائد عبدالله سالم العامري، إن شرطة أبوظبي أتاحت عدداً من الابتكارات المستدامة خلال مؤتمر «كوب 28»، منها دراجة كهربائية إيطالية الصنع، ويتم استخدامها في المواكب والمناطق السكنية والدوريات، إذ تمثل الدراجة أحد الحلول المستدامة التي تسهم في خفض الانبعاثات.

وأضاف العامري لـ«الإمارات اليوم»، أن الدراجة الكهربائية تعد دورية عاملة في شرطة أبوظبي خلال ثلاث فترات عمل يومياً، مشيراً إلى أن من بين الابتكارات المعروضة أيضاً التدريب الافتراضي على أربعة سيناريوهات من ضمنها الإسعافات الأولية، لتوضيح كيفية التعامل مع الشخص المريض لحين وصول الإسعاف.

بدوره، كشف رقيب أول محمد سليمان الشميري من إدارة الابتكار، تفاصيل الخوذة الذكية التي أطلقتها شرطة أبوظبي، موضحاً أنها عبارة عن خوذة مزودة بشريحة، بحيث يتم ربطها بالهاتف الذكي عبر تطبيق محدد لقياس درجة التركيز لدى الشخص، لافتاً إلى أن هذه الخوذة موجودة في شرطة أبوظبي لأغراض التدريب.

وأضاف أن الخوذة لو أعطت مؤشراً عن نسبة تركيز قليلة لمدة 20 ثانية فقط، يتم إعطاء الشخص النصائح اللازمة، فيما تعمل شرطة أبوظبي على مرحلة ثانية، تستشير فيها علماء الأعصاب حتى تظهر النتائج بدقة أكبر.