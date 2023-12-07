«الإفطار الأخضر».. الهدف تخفيض هدر الطعام 50%

تتنافس مختلف المؤسسات والشركات والوجهات في دولة الإمارات لإبراز مبادراتها الخاصة بالاستدامة، التي توضح سعيها للالتزام بالممارسات التي تقلل من الانبعاثات الكربونية، وتسهم في الحد من تداعيات التغير المناخي.

ولقطاع الضيافة نصيب في تلك المبادرات، إذ أكدت فنادق هيلتون في أنحاء دولة الإمارات، تزامناً مع استقبالها مشاركين وزوار من أنحاء العالم في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «كوب 28»، تركّيزها على دعم السفر والسياحة المستدامين عالمياً، إذ يعمل فريق العلامة في 35 فندقاً بدولة الإمارات على إحياء مفهوم «السفر بهدف».

وتتواجد «هيلتون» في الجلسات الحوارية الرسمية في المنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء في «كوب 28»، مشيرة إلى أن أحدث مبادراتها «الإفطار الأخضر»، يدعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ومحور«الغذاء والزراعة والمياه» في جدول الأعمال الإطاري لقمة المناخ، إذ تهدف «الإفطار الأخضر» إلى تخفيض هدر الطعام بواقع 50% خلال ثلاثة أشهر فقط في 13 فندقاً بالدولة.

وبحسب تقرير مؤشر هدر الطعام الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة لعام 2021، تشير التقديرات إلى أن 17% من إجمالي إنتاج الغذاء العالمي تتجه للنفايات، من بينها 5% من قطاع خدمات الطعام، كما تبين التقديرات أن ما يراوح بين 8 و10% من انبعاثات الغازات الدفيئة عالمياً ترتبط بالغذاء الذي لم يستهلك.

وانسجاماً مع استراتيجية «السفر بهدف»، يختار كل فندق الوسائل التي تتيح له ترك أثر إيجابي في مجتمعه، وتقليل هدر الغذاء ونفايات الطعام، سواء كان ذلك من خلال إعادة استخدام بقايا الطعام وإعطاء الأولوية للمنتجات المحلية المستدامة، أو برامج الأغذية والمشروبات التي تترك أثراً إيجابياً على البيئة.

وفي دبي، كان فندق كونراد دبي أحد الفنادق الثلاثة المشاركة في المرحلة التجريبية من حملة «رمضان الأخضر»، وعمل مع الشركة الناشئة في قطاع الاستدامة The Waste Lab لتحويل بقايا الطعام إلى أسمدة عضوية، كما يعمل الفندق حالياً على زراعة 360 شجرة من أشجار الغاف في الفندق، بواقع شجرة لكل فرد من أفراد الفريق، مساهمة في التنوع الحيوي بالمنطقة. أما فندق دبل تري من هيلتون – الخليج التجاري فيعيد استخدام بقايا طحن القهوة، عبر تحويلها إلى أسمدة لزراعة الفطر.

وفي فنادق العلامة تتصدر جهود الزراعة الفندقية، إذ تضم حديقة الشيف في فندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس أشجار الجوافة، والكثير من الخضراوات والفاكهة، كالمانجو والتين والرمان وغيرها، وفي فندق كونراد أبوظبي أبراج الاتحاد، توجد مزرعة مائية بنفايات صفرية، يمكنها توفير 10 كيلوغرامات من المحاصيل المحلية يومياً لاستخدامها في مطاعم الفندق، بينما ستوضع خلايا النحل قريباً في فندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس لتزويد الضيوف بالعسل المحلي الطازج.

وفي الإمارات الشمالية، وتحديداً في الفجيرة، ابتكر فندق دبل تري من هيلتون الفجيرة حديقة مستدامة باستخدام العبوات البلاستيكية والخشبية لزراعة الأشجار، وعمل نظام للري يسهم في ترشيد المياه. أما في رأس الخيمة، فيضم منتجع شاطئ هيلتون رأس الخيمة حديقة عضوية تزرع فيها مختلف الفاكهة والخضراوات المحلية، كالباذنجان والطماطم والفلفل الحار والحلو، والتي تعد أساس مفهوم «من المزرعة إلى المائدة» في المنتجع.

• 360 شجرة من أشجار الغاف يسعى «كونراد دبي» لزراعتها.