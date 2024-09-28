«بشرية رأس الخيمة» تنظم «اليوم المفتوح للتوظيف»

نظّمت دائرة الموارد البشرية، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات والأنصاري للصرافة «اليوم المفتوح للتوظيف»، في مقر جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، بهدف توفير فرص وظيفية للباحثين عن عمل، إضافة إلى تقديم ورش توعية لتطوير المهارات المهنية.

وتضمن جدول الفعالية استقبال وفرز الطلبات الوظيفية، وإجراء المقابلات الوظيفية الفورية للمرشحين، واختيار الكفاءات المؤهلة من الأنصاري للصرافة. وتهدف المبادرة إلى دعم الباحثين عن عمل، من خلال توفير فرص وظيفية في إمارة رأس الخيمة، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات والأنصاري للصرافة، فضلاً عن تعزيز المهارات المهنية وتطوير الكفاءات، من خلال ورش تدريبية متخصصة، وتوفير فرص للشباب في مختلف القطاعات، للإسهام في مسيرة التنمية المستدامة وتوفير خيارات توظيف منوعة، تعزز من استقرارهم المهني والاجتماعي.