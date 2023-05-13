«الولادة خارج الدولة» تُسقِط حق الموظف فـي «إجـــازة الأبوّة»

أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن دولة الإمارات تمتلك بنية تشريعية وقانونية تمكنت من توفير الرفاه الوظيفي، ومراعاة الظروف الطارئة التي يتعرض لها موظفو المؤسسات والجهات الاتحادية، منوهة بأنها تعمل بشكل متواصل على تعزيز تلك المكتسبات، من خلال تطوير اللوائح التنفيذية لضمان حقوق الموظفين، كما تبذل كل الجهود اللازمة لتنفيذ هذه المنظومة بما يحقق السعادة للموظف.

وأوضحت الهيئة، في منشور إرشادي على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، أن موظفي الوزارات والمؤسسات والهيئات الاتحادية يستفيدون من تسعة أنواع من الإجازات، تضمنت إجازة سنوية ومرضية، وإجازة وضع وأبوة وحداد، وإجازة الحج، وإجازة استثنائية ودراسية، وإجازة بدون راتب، الأمر الذي حفز إنتاجية وتجديد نشاط الموظفين.

وأشارت إلى أن منح الموظف الذي يرزق بمولود حي، إجازة أبوة مدفوعة الراتب، خلال الشهر الأول من ولادة طفله، يستلزم أن تكون عملية الولادة داخل الدولة، موضحة أن إجراء الزوجة عملية الولادة خارج الدولة يُسقط حق الموظف في الحصول على إجازة الأبوّة.