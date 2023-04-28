انطلاق معرض "إثراء الأول للتوظيف" أول مايو

ينظم معهد الإمارات المالي بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) الشريك الاستراتيجي للمعهد والداعم في عملية توطين القطاع المالي خلال الفترة من 1 إلى 18 مايو المقبل معرض "إثراء الأول للتوظيف" المخصص لتوظيف الشباب المواطنين الباحثين عن عمل في القطاع المالي والمصرفي وذلك بمقر المعهد في دبي بمدينة دبي الأكاديمية بمشاركة أكثر من 50 جهة من أبرز المصارف وشركات التأمين والصرافة والتمويل في المنطقة.

يسعى معرض التوظيف إلى توفير 1500 وظيفة 700 منها في قطاع المصارف و300 بالقطاع التأميني و 500 في قطاع الصرافة وحوالي 50 في شركات التمويل وذلك من خلال تعريف أبرز المصارف والشركات الرائدة في القطاع المصرفي والمالي في المنطقة بأفضل المرشحين من مواطني دولة الإمارات .

و تقام على هامش المعرض ورش عمل بالمشاركة مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) إضافة إلى تخصيص جناح لتقديم الإرشاد المهني للشباب الباحثين عن عمل طوال فترة الحدث.

وقالت نورة البلوشي، مديرة عام معهد الإمارات المالي بالوكالة :" يسرنا الإعلان عن تنظيم معرض "إثراء" الأول للتوظيف الذي يمثل منصة مثالية لربط المرشحين بالشركات الموظِفة والذي يأتي تنفيذا لخطة المعهد الاستراتيجية لدعم أجندة التوطين في القطاع المالي والمصرفي ووإعداد جيل من الخبرات الوطنية القادرة على قيادة قطاعات الأعمال في المستقبل".

وأضافت أن المعهد يعمل بجد عبر تكريس كافة طاقاته لتنفيذ خطط جذب وإعداد الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع المالي والمصرفي ودمجهم ضمنه ليكون لهم دور في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق نقلة تنموية نوعية في الإمارات تحقيقا للمبادئ العشرة التي تقوم عليها رؤية الدولة للأعوام الخمسين المقبلة.

ويخصص الأسبوع الأول من المعرض للحاصلين على معدل تراكمي 3.0 وما فوق من حاملي درجة البكالوريوس في اختصاصات البنوك والتأمين والمالية والمجالات الأخرى ذات الصلة ولخريجي مجال تكنولوجيا المعلومات في برنامج القيادة التقنية المستقبلية الحاصلين على معدل تراكمي 3.0 وما فوق فيما يخصص الأسبوع الثاني لحاملي البكالوريوس بالإضافة إلى حملة الثانوية العامة من دون اشتراطات للمعدل وتتركز الفرص الوظيفية المعروضة فيه بقطاع الصرافة وشركات التمويل.

و يعقد المعرض يومي 17 و18 مايو بمقر المعهد بأبو ظبي لحاملي درجة البكالوريوس بمعدل تراكمي 3.0 وما فوق ولخريجي مجال تكنولوجيا المعلومات في برنامج القيادة التقنية المستقبلية الحاصلين على معدل 3.0 وما فوق حيث يعرض وظائف في مجالات البنوك والتأمين والصرافة وشركات التمويل.

وتشمل قائمة البنوك المشاركة في معرض “إثراء الأول للتوظيف" كلاً من بنك أبو ظبي الأول وبنك "إتش إس بي سي الشرق الأوسط" وستاندرد تشارترد وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي التجاري ومصرف الشارقة الإسلامي.