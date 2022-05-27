3450 درهماً الحد الأقصى لرسوم تصاريح العمل

المصدر: إعداد: أشرف جمال

أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأن القرار رقم 37 لسنة 2022، بشأن تعديل رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في الوزارة، شمل أربعة أنواع من التصاريح الخاصة بالعمالة، أولها «رسوم تصاريح عمل من داخل الدولة الأصحاب الإقامة السارية»، والتي بلغت 50 درهماً لكل من خدمات إصدار تصريح عمل حدث، تصريح عمل مؤقت، تصريح عمل جزئي، وتصريح التدريب، تصريح لاختبار عامل، تصريح عمل لحاملي الإقامة، بالإضافة إلى 250 درهماً لتصريح عمل حاملي الإقامة أو العمل الحر لمدة سنتين.

وبلغت رسوم النوع الثاني «تصاريح عمل من خارج الدولة»، 50 درهماً لطلب التصريح لكل من الفئات «الأولى، والثانية والثالثة»، فيما بلغت الرسوم لمدة سنتين، 250 درهماً للفئة الأولى، و1200 للفئة الثانية، والحد الأقصى للرسوم 3450 درهماً للفئة الثالثة.

وفيما يتعلق بإصدار تصريح عمل مهمة عمل، بلغت الرسوم 250 درهماً للفئات الأولى والثانية والثالثة، بينما بلغت رسوم تجديد تصريح العمل لمدة سنتين، 250 درهماً للفئة الأولى، و1200 درهماً لـ«الثانية»، و3450 درهماً لـ«الثالثة».

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