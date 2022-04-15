مبادرات دعم التوطين في «الخاص» تشمل أصحاب «الدوام الجزئي»

المصدر: إعداد: أشرف جمال

دعا مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، الشباب المواطنين الباحثين عن فرص وظيفية تناسب مؤهلاتهم وتخصصاتهم ورغباتهم، إلى متابعة منصة «نافس» بشكل دوري ومواصلة تصفّحها والبحث عن الوظائف المأمولة، لافتاً إلى أن المنصة تطرح فرص عمل جديدة بشكل يومي، فيما أكد المجلس أنه يمكن للكوادر المواطنة من أصحاب الدوام الجزئي المعروف باسم «بارت تايم» الاستفادة من مبادرات وحزم وبرامج «نافس» التي تتضمن كل الأنشطة ومجالات العمل في القطاع الخاص.

وتفصيلاً، أكد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أن منصة «نافس» الإلكترونية تؤدي دوراً كبيراً وحيوياً في جذب الكفاءات المواطنة وأصحاب المواهب وفتح قنوات التواصل بينهم وبين مؤسسات القطاع الخاص العاملة في الدولة، بحيث يستكشف الباحثون عن عمل فرص الوظائف التي يرغبون فيها في القطاع الخاص، ما يسهم في زيادة مشاركة المواطنين كقوى عاملة في هذا القطاع.

وذكر المجلس، في سلسلة فيديوهات إرشادية بثها على صفحاته الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، أن «نافس» يعد برنامجاً حكومياً اتحادياً يهدف إلى رفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة وتمكينهم من شغل ما يقارب 75 ألفاً من الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيراً إلى أن المجلس يتبنّى لهذا الغرض نهجاً شاملاً لتسهيل توظيف المواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص من خلال التنفيذ المرحلي لـ11 مبادرة تغطي جميع جوانب رحلة التوظيف للباحث عن العمل، تشمل «برنامج دعم رواتب المواطنين، برنامج مزايا، برنامج علاوات أبناء العاملين في القطاع الخاص، برنامج الدعم المؤقّت، برنامج اشتراك (خاص بالتقاعد)، فرص عمل، برنامج الإرشاد المهني، تطوير كوادر قطاع التمريض، مستهدفات وظائف المواطنين في القطاع الخاص، برنامج خبرة، وأخيراً برنامج كفاءات».

وأوضح المجلس، في الفيديوهات التي تضمّنت ردوداً على الأسئلة الأكثر تكراراً بين الكوادر المواطنة الراغبة في الاستفادة من مبادرات «نافس»، أن الفئة المستهدفة من مبادرات هذا البرنامج هم المواطنون الباحثون عن العمل والعاملون حالياً في القطاع الخاص، من كلا الجنسين والذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً وما فوق، كما يستهدف أيضاً منشآت القطاع الخاص في الدولة، مؤكداً أن منصة «نافس» تعرض فرص عمل جديدة بشكل يومي.

ودعا المجلس الكوادر المواطنة الباحثة عن فرص وظيفية تناسب مؤهلاتها وتخصصاتها ورغباتها، إلى متابعة المنصة بشكل يومي ومواصلة البحث عن الوظائف المأمولة، متابعاً أنه إذا لم يتم عرض أيّ من الفرص الوظيفية المناسبة للباحث عن عمل، يمكنه مواصلة استكشاف الفرص المتاحة في مجال التدريب والتطوير، وفي حال حصوله على وظيفة خارج «نافس» يظل بإمكانه الحصول على مزايا البرامج الأخرى وفقاً لشروط الأهلية والمعايير.

وأكد المجلس أنه يمكن للكوادر المواطنة من أصحاب الدوام الجزئي (بارت تايم) الاستفادة من مبادرات «نافس» التي تتضمن كل الأنشطة ومجالات العمل في القطاع الخاص.

5 أهداف استراتيجية

حدّد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية خمسة أهداف استراتيجية لعمل برنامج «نافس»، هي:

1. الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية، وإعداد رأسمال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص.

2. بناء شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتمكين القطاع الخاص بحيث يكون محركاً رئيساً في المسيرة التنموية.

3. زيادة تنافسية القوى العاملة الإماراتية، وتمكين المواطنين من شغل 75 ألف وظيفة في «الخاص» خلال السنوات الخمس المقبلة.

4. تعزيز جاذبية العمل في القطاع الخاص.

5. تقديم التوجيه والتدريب والإرشاد للمشاركين في البرنامج، لتعزيز جاذبية الكوادر الإماراتية للقطاع الخاص.

توظيف

«الوصول إلى وظيفة العمر أمر ليس بالسهل.. والحفاظ عليها أصعب»، معادلة عملية يحتاج اجتيازها إلى مجهود شاق، يبدأ باجتهاد دراسي، متبوع بتطوير مهني ذاتي، ثم بحث ورفض وقبول، حتى تحقيق الحلم الوظيفي المنشود.

ومن منطلق دورها المجتمعي، تسعى «الإمارات اليوم»، عبر هذه الصفحة الأسبوعية، إلى مشاركة الشباب هدف البحث عن عمل، وأحلام وظيفة العمر، وواقع خطة الدولة نحو توطين كوادرها الشابة في القطاعين الحكومي والخاص.

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