أروقة المحاكم

قضت محكمة الجنح في دبي حضورياً ببراءة شخص عربي من اتهامين يتعلقان بمزاولة مهنة البائع المتجول من دون ترخيص، وحيازة مواد بترولية بكميات تجارية مجهولة المصدر بقصد استهلاكها، أو توزيعها أو بيعها أو تزويد الغير بها، فيما أمرت المحكمة بمصادرة المركبة والأسطوانات المضبوطة. وكان المتهم ضبط أثناء ترويج كميات من أسطوانات الغاز على مركبة تحمل لوحات إمارة أخرى، فأحيل إلى النيابة العامة التي قضت ببراءته، لكنه قررت مصادرة المركبة والأسطوانات المضبوطة.