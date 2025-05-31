أروقة المحاكم

قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس عامل آسيوي ثلاثة أشهر وتغريمه مبلغاً يعادل 300 دولار بالعملة المحلية «الدرهم» قيمة مال استولى عليه من أحد الزبائن في المكان الذي يعمل به، إضافة إلى إبعاده عن الدولة وذلك بعد إدانته بتهمة السرقة.

كما أدانت المحكمة زميله في العمل الذي أخفى المبلغ المسروق، وعاقبته بغرامة 3000 درهم عما نسب إليه، فيما طعن المتهم الأول على الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف، ولاتزال الدعوى منظورة.