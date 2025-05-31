3000 درهم غرامة لسائق لم يقف بعد ارتكابه حادثاً    

قضت محكمة المرور في دبي بغرامة 3000 درهم بحق خليجي يبلغ من العمر 54 عاماً ارتكب حادثاً مرورياً، ولم يقف - دون عذر مقبول - في مكان الحادث.

وأفادت تفاصيل الدعوى بأن المتهم كان يقود مركبته، ونتيجة إهماله وعدم الأخذ بظروف الحال، والحيطة والحذر اللازمين أثناء القيادة، أو ترك مسافة كافية بينه وبين المركبات التي أمامه، تسبب في صدم مركبة أخرى، وإتلاف السيارتين، كما غادر المكان دون عذر مقبول. وأفادت المحكمة بأنها تطمئن إلى أدلة ثبوت التهمة بحق المتهم، وفق ما ثبت من محضر الضبط واعترافاته، وارتأت تخفيض العقوبة لظروف الواقعة.