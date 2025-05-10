أروقة المحاكم

أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنح شخصين آسيويين بتهمتي الاستيلاء على مال الغير بطريقة احتيالية والسرقة ليلاً.

وبعد نظر الدعوى، اطمأنت المحكمة إلى أدلة الإدانة التي ساقتها النيابة العامة، واعتراف المتهمين في إحدى مراحل الدعوى، وقضت بإدانتهما ومعاقبتهما بالحبس لمدة شهر اعتباراً من تاريخ الحكم، وتغريمهما متضامنين مبلغ 7750 درهماً، ما يعادل قيمة المبلغ الذي استوليا عليه، أو الحبس لمدة يوم واحد عن كل 100 درهم بالتتابع، وإبعادهما عن الدولة.

mfouda@ey.ae

