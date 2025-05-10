قصد شخص من جنسية دولة عربية شركة متخصصة في إجراءات الهجرة، بهدف استخراج تأشيرة عمل بدولة أجنبية، وبموجب الاتفاق بين الطرفين سدد الرجل مبلغاً مالياً معيناً مقابل إنهاء المعاملة خلال ستة أشهر، لكن الشركة لم تلتزم بواجبها وحاولت تحميله المسؤولية لعدم تقديم تقرير الكفاءة اللغوية «شهادة الآيلتس»، الأمر الذي دفعه إلى مقاضاتها أمام محاكم دبي.

وقال الرجل في دعواه إنه دفع 18 ألف درهم كمقدم للمعاملة، لكن أخلت الشركة بالتزاماتها بعد مرور المدة المتفق عليها، فطلب منها رد المبلغ الذي سدده، لكنها أبلغته عبر البريد الإلكتروني بأنه غير مؤهل لاسترجاع الأموال بسبب عدم تقديم الشهادة، رغم عدم ذكرها في شروط عقد الخدمة.

وبعد نظر الدعوى أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت لديها التزام المدعي بواجبه التعاقدي، فيما أخلت المدعى عليها بذلك بعد أن اكتشفت رفض الطلب لعدم تقديم شهادة آيلتس التي لم تطلبها ضمن الأوراق المذكورة في شروط عقد الخدمة، ما يعكس تقصيراً منها في ظل تخصصها بخدمات الهجرة، وقضت المحكمة بإلزامها بسداد المبلغ للمدعي.

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